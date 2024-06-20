Разбираем организацию и финансы американского турнира сборных.

В ночь на пятницу по московскому времени в США стартует Кубок Америки-2024. Во второй раз в XXI веке турнир пройдет за пределами континента. Хоть экономически Копа очень отстает от чемпионата Европы, но инфраструктурно в этот раз если не превосходит, то находится на одном уровне с ним. «СЭ» рассказывает, почему турнир пройдет на другом континенте, как он поможет перед ЧМ-2026 и сколько заработают сборные.

Почему Копа Америка-2024 проходит в США?

48-й Кубок Америки согласно ротации стран-хозяек изначально должен был пройти в Эквадоре. Однако долгое время было непонятно, способен ли он принять масштабный турнир. Всего за два года до старта КОНМЕБОЛ официально не подтверждала выдвижение Эквадора. В итоге местная федерация сама сняла заявку.

Конфедерации пришлось искать нового хозяина турнира. Интерес к Копа-2024 проявлял Перу, а КОНМЕБОЛ хотелось чего-то «пожирней». В организации понимали всю экономическую проблему чемпионата — континент не способен нарастить базу без привлечения Северной Америки.

Ранее, в 2016-м, в США прошел юбилейный Кубок Америки Сентенарио. В честь столетия турнира в нем приняли участие десять южноамериканских сборных и еще шесть — из КОНКАКАФ. Экономические подробности чемпионата никто не оглашал, однако, судя по косвенным признакам, все были очень довольны. Так, федерация соккера США (US Soccer) заработала 75 миллионов долларов от проведения турнира, а матчи посетили свыше 1,5 миллиона человек.

Однако турнир был омрачен большими коррупционными скандалами. Руководство двух конфедераций обвиняли в мошенничестве и даже рэкете. Все это было частью большого дела против боссов ФИФА. В итоге US Soccer за год до старта даже сняла свою заявку на проведение турнира.

Также в коррупции были замешаны и фирмы, владеющие медиаправами на Копу-2016. Юбилейный чемпионат был на грани полной отмены, и лишь после долгих переговоров все успокоились. Турнир прошел, причем очень успешно — средняя посещаемость превысила 46 тысяч человек. Когда все проблемы остались позади, две конфедерации снова начали обсуждать общее соревнование.

В январе 2023-го, всего через два месяца после отказа Эквадора, КОНМЕБОЛ объявила о начале длительного сотрудничества с КОНКАКАФ. Один из пунктов — проведение Кубка Америки-2024, снова с десятью южноамериканскими и шестью североамериканскими сборными.

Болельщики сборной Аргентины на Кубке Америки-2021. Фото Global Look Press

Средняя посещаемость Копы может превзойти Евро

Сейчас никаких коррупционных скандалов уже нет, ничто не угрожает проведению турнира. И все научились на своих ошибках. Чтобы не допустить экономических проблем, власть оргкомитета — US Soccer — существенно ограничили. Так, медиаправа остались за конфедерациями, в отличие от турнира в 2016-м.

Из-за этого национальная ассоциация заработает совсем немного — 10 миллионов долларов плюс пять процентов от продаж билетов. Оставшиеся деньги распределят конфедерации. Согласно анализу ESPN, эти пять процентов принесут US Soccer 10-15 миллионов. То есть общие минимальные ожидания от продаж билетов — доход в 200 миллионов.

Максимальные оценки доходят до 300. И это очень большие цифры для турнира из 32 матчей. Для сравнения, за 51 игру на билетах и вип-боксах на Евро-2024 УЕФА ожидает выручить 401 миллион евро. То есть в пересчете на один матч Копа может выйти даже прибыльнее, чем чемпионат Европы.

Для этого есть все предпосылки: на игры турнира продано более миллиона билетов, а стадионы намного внушительнее, чем в Германии. Если все игры турнира пройдут при стопроцентной заполняемости, то средняя посещаемость составит 63,4 тысячи зрителей. Это на девять тысяч больше, чем на Евро. При этом некоторые игры пройдут на небольших аренах (до 30 тысяч мест) в Остине, Орландо и Канзас-Сити (из штата Канзас — не путать с другим городом из Миссури).

И это еще не все арены со вместимостью более 70 тысяч зрителей в США, которые способны принять футбольные матчи. Например, местные студенческие команды по американскому футболу играют на стадионах с более чем 100 тысячами мест. Всего в Америке семь таких колледжей.

Но сами сборные Копы не заметят экономического роста. Организаторы объявили о рекордном призовом фонде в 72 миллиона долларов. Но он более чем в четыре раза меньше, чем на Евро-2024. Победитель турнира в США может заработать до 16 миллионов долларов — примерно столько выручат четвертьфиналисты чемпионата Европы.

Однако сейчас для США финансовый успех от Копы — не главное. Турнир нужен не для заработка, а ради проверки своих сил перед более глобальными мероприятиями.

Копа — первый из трех больших турниров в США

США после коррупционных скандалов середины прошлого десятилетия все активнее сотрудничают с ФИФА. В результате после Копы в стране пройдут сразу два топ-турнира.

Первый — клубный чемпионат мира в 2025-м. У ФИФА есть проблемы с организацией мероприятия, первоначальные экономические прогнозы не сходятся с реальностью. Ожидалось, что федерация выручит до четырех миллиардов долларов от ТВ и спонсоров, но сейчас она оценивает доход менее чем в три миллиарда. Из-за этого под вопросом большие призовые для участников.

Изначально говорилось, что клубы, которые приедут в США, заработают минимум по 50 миллионов долларов призовых. Но сейчас про эти суммы никто не вспоминает. Более того, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти публично сказал, что клуб на турнире выручит лишь 20 миллионов — это меньше, чем во время простого турне. Также появилась информация, что «Реал» снимется с клубного чемпионата мира-2025, но в клубе ее сразу опровергли.

КЧМ-2025, как и Копа-2024, — это проверка инфраструктурных мощностей перед главным турниром — чемпионатом мира-2026. Он пройдет еще и в Мексике с Канадой, но основное ядро — это США. 11 из 16 стадионов — американские. Более того, 14 из 16 матчей после 1/16 финала пройдут в Штатах — организаторы выделили лишь две игры для двух других стран.

Трофей Кубка конфедераций в 2017 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Раньше для проверки своих мощностей у ФИФА был отдельный турнир — Кубок Конфедераций. Так, в 2017-м его приняли четыре стадиона ЧМ-2018 в России. Теперь же оргкомитетам требуется что-то другое. Даже в США, где спортивная инфраструктура одна из лучших в мире.

ФИФА должна быть в восторге от такой заинтересованности американцев. В период с 2019-го по 2022-й федерация заработала 7,568 миллиарда долларов, а один ЧМ-2022 принес ей 5,8 миллиарда. А в следующий четырехлетний период (2023-2026) ФИФА планирует выручить до 11 миллиардов.

Также можно ожидать резкого роста интереса американцев к соккеру. После приезда Лионеля Месси коммерческие контракты МЛС увеличились на 17%, а в среднем соглашения спонсоров и клубов — на 15. Чем ближе ЧМ-2026, тем больше жителей США начнут интересоваться европейским футболом. И Копа-2024 — это лишь первый шаг за эту «трехлетку».