В Кубке Америки как на Евро. Ковровая дорожка для Аргентины и мясорубка для Бразилии, Уругвая и Колумбии

В главном турнире Нового Света начинается самое интересное.

Выскочки из КОНКАКАФ

Будем откровенны — групповой турнир Кубка Америки не слишком впечатлил. Все-таки расширение турнира до шестнадцати команд размыло уровень. Чтобы дождаться первого топ-матча между Бразилией и Колумбией, пришлось набраться терпения до заключительного игрового дня. К тому же разочаровали представители КОНКАКАФ. Из шести сборных мимо плей-офф пролетели четыре, включая считающихся местными грандами США и Мексику.

С другой стороны, именно Северная Америка подарила две главные сенсации — в четвертьфинал пробились Панама и Канада. И оба успеха — тренерские. Испанский специалист Томас Кристиансен уже показал себя, когда в прошлом году дошел с панамцами до финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Там в полуфинале его команда в серии пенальти выбила из турнира США, так что нынешний успех в одном квартете с американцами нельзя расценивать как сенсацию.

По итогам 2023 года Кристиансен даже был внесен Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) в число номинантов на звание лучшего тренера национальных сборных. Причем для проникшегося в «Барселоне» идеями Йохана Кройфа специалиста Панама — не чужая страна. Какое-то время Кристиансен жил там, будучи ребенком, и это — как и мечта вывести сборную на чемпионат мира — стало дополнительной мотивацией. Интересно, что, когда его брали тренером в бельгийский «Юнион», клуб опирался на Big Data и остановил выбор на специалисте, который на прежних местах работы (кипрский АЕК, «Лидс») развил и улучшил как команды, так и всех футболистов.

Что до другой команды-выскочки — Канады — то испытывающая финансовые проблемы местная федерации была готова на серьезные шаги в преддверии домашнего чемпионата мира и в мае подписала соглашение с Джесси Маршем. Этот 50-летний американец тренировал в «Зальцбурге» Холанна, работал в «Лейпциге» и «Лидсе», и чтобы подписать недешевого тренера, потребовались частные пожертвования, а также взносы владельцев «Торонто», «Ванкувера» и «Монреаля», которые представляют Канаду в МЛС. И конечно, желание самого Марша, искавшего работу, которая его вдохновит. А что может быть круче мирового первенства? Воодушевил тренера и состав команды, где тон задают баварец Дэвис и один из лучших снайперов лиги 1 — форвард «Лилля» Дэвид.

Лионель Месси. Фото Reuters

Месси и наследник

Впрочем, аплодируя командам-сенсациям, включая выигравшую в группе все три матча Венесуэлу, трудно не удержаться от параллелей с Евро-2024. Речь о сетке плей-офф, которая получилась неравномерной. В одной ее части — действующий чемпион и обладатель Кубка мира Аргентина. Месси и компания против любого соперника являются бесспорным фаворитом, а когда у тебя на пути Эквадор и кто-то из пары Канада — Венесуэла, кажется, что на пути к финалу перед командой Лионеля Скалони расстелили ковровую дорожку.

Впрочем, ни одна из вышеупомянутых сборных не собирается заранее выбрасывать белый флаг. Напротив, тренирующий Эквадор испанец Феликс Санчес, который поднимал в преддверии ЧМ-2022 катарский футбол и поработал там со сборными от U-19 до олимпийской, обещает, что его нынешняя команда будет чрезвычайно мотивирована. А в ее составе уже давно выделяют Кендри Паэса. Только в мае отметивший 17-летие юноша заявил о себе еще в отборочных матчах ЧМ-2026 и прошлым летом подписал контракт с «Челси». Впрочем, соглашение вступит в силу через год — с наступлением совершеннолетия.

Для юноши предстоящая встреча — вторая дуэль с Месси (если он все же востановится и сыграет). После первой (в состоявшемся менее месяца назад контрольном матче) — горечь поражения (0:1) Паэсу сгладил обмен футболками с аргентинским капитаном. Некоторые уже поспешили записать юношу в наследники Лео, но сколько их таких было?! Хотя в одном Паэс великого аргентинца превзошел, забив первый гол на Кубке Америки в 17 лет и 53 дня. Отмечая это событие, эквадорец привел в восторг поклонников «Челси», скопировав празднование своего будущего одноклубника Палмера.

Винисиус. Фото Reuters

ВАР против Бразилии

Что до другой части сетки, то там будет настоящая мясорубка, в которой есть жертва в лице Панамы. Право сыграть с ней выиграла Колумбия, где вдохновенно действует Хамес Родригес. Его преображение в сравнении с провальным этапом карьеры в «Сан-Паулу» — одно из главных откровений турнира. Колумбийский капитан фактически продает себя, так как после Кубка Америки намерен покинуть бразильский клуб. Игра Хамеса — одна из причин того, что в запасе сидит динамовец Карраскаль. А блиставший в отборе на мировое первенство краснодарец Кастаньо на данный момент проигрывает конкуренцию полузащитнику «Палмейраса» Риосу. Но, возможно, ситуацию изменит дисквалификация лучшего колумбийского опорника Лермы.

Одна же из самых обсуждаемых тем — судейское решение в игре Бразилия — Колумбия. При счете 1:0 в пользу пентакампеонов арбитр не назначил пенальти после падения в штрафной Винисиуса Жуниора. ВАР его поддержал, увидев контакт с мячом. Однако по версии КОНМЕБОЛ судьи допустили ошибку, и следовало указать на 11-метровую отметку. Ирония же судьбы заключается в том, что нарушивший (или нет) правила защитник Муньос сравнял счет с передачи отлично показывающего себя на турнире форварда «Краснодара» Кордобы. Соответственно, Колумбия получила проходного соперника, тогда как Бразилию ждет встреча с Уругваем.

Если опираться на матчи отбора на ЧМ, то небесно-голубые на данный момент едва ли не лучшая сборная Южной Америки. Если хотите, с приходом Марсело Бьельсы уругвайцы очень напоминают Аргентину до ее побед на прошлом Кубке Америки и ЧМ-2022. Тот же голод достижений, та же запредельная мотивация и отдача на поле, и все это — при весьма качественной игре, которая принесла гостевую победу над аргентинцами (2:0) и выигрыш у Бразилии (2:0).

Так что пентакампеоны отнюдь не фавориты. Не только предстоящего четвертьфинала, но и всего турнира. Даже Доривал Жуниор говорит, что Бразилия впервые выступает на континентальном первенстве, не считаясь с претендентом на титул. Команда действительно пока не убеждает, а против Уругвая еще и не сыграет дисквалифицированный Винисиус Жуниор. Но если бразильцы выиграют, можно будет сказать, что обновляющая сборная по-настоящему родилась.