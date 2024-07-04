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Сегодня, 17:30

Кубок Америки-2024: пары и сетка плей-офф, расписание матчей и где смотреть трансляции

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Лионель Месси, Джон Кордоба, Винисиус.
Фото «СЭ»
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Месси против Хамеса и битва Уругвая Бьелсы с Бразилией.
Хорхе Карраскаль, Лионель Месси и&nbsp;Эндрик. Аргентина и Месси вне конкуренции, Бразилия без Неймара и целая команда из РПЛ. Стартует Кубок Америки

Кубок Америки-2024: даты и место проведения

Кубок Америки-2024 по футболу начался 20 июня. Турнир между североамериканскими и южноамериканскими сборными под эгидой КОНМЕБОЛ завершится 14 июля. Изначально турнир должен был пройти в Эквадоре, но страна отказалась от данной идеи из-за внутренних проблем, поэтому принимающей стороной выбрали США.

Матчи Кубка Америки-2024 проходят в 14 городах США: Атланте, Арлингтоне, Глендейле, Инглвуде, Ист-Рутерфорде, Канзас-Сити (штат Канзас), Канзас-Сити (штат Миссури), Майами-Гарденсе, Парадайзе, Орландо, Остине, Санта-Кларе, Шарлотте, Хьюстоне.

Игры Копа Америка-2024 проходят на 14 стадионах в США: «Эллиджент Стэдиум» (Парадайз, Лас-Вегас, Невада), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, Джорджия), «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (Арлингтон, Техас), «Чилдренс Мерси Парк» (Канзас-Сити, Канзас), «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, Флорида), «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, Калифорния), «Стейт-Фарм Стэдиум» (Глендейл, Аризона), «Кью-ту Стэдиум» (Остин, Техас), «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити, Миссури), «Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, Нью-Джерси), «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, Техас), «Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд, Калифорния), «Эксплория Стэдиум» (Орландо, Флорида), «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, Северная Каролина).

Форвард сборной Колумбии Джон Кордоба выступает на Кубке Америки-2024.
Фото USA Today Sports

Кто вышел в плей-офф Кубка Америки-2024

Восемь сборных вышли в четвертьфинал Кубка Америки-2024 как победители и вторые команды четырех групп финального турнира: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Панама, Уругвай, Эквадор.

По итогам группового турнира восемь национальных команд покинули Копа Америка-2024: Чили, Перу, Мексика, Ямайка, США, Боливия, Коста-Рика, Парагвай.

Лионель Месси. Кубок Америки 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Даты плей-офф Кубка Америки-2024

Плей-офф Кубка Америки-2024 стартует в ночь на 5 июля по московскому времени. Первый матч четвертьфинала турнира Аргентина — Эквадор начнется в 04.00. Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля. Матч за третье место будет сыгран 14 июля. Финал проведут 15 июля.

Лионель Месси.
Фото Reuters

Кубок Америки-2024: кто фаворит турнира

Фаворитом Кубка Америки-2024 называют действующего чемпиона, сборную Аргентины. Букмекеры дают коэффициент 2,25 на победу команды Лионеля Месси в турнире. По их мнению, главным конкурентом аргентинцев может стать сборная Бразилии. Сделать ставку на победу пентакампеонов на Копа Америка-2024 можно с коэффициентом 4,50.

Поставить на то, что Уругвай под руководством главного тренера Марсело Бьелсы выиграет Кубок Америки, можно с коэффициентом 6,50.

Самые наименьшие шансы на победу в турнире из участников плей-офф — у сборной Панамы. Коэффициент на успех этой команды — 150,0.

Сетка и расписание матчей плей-офф Кубка Америки-2024

В одной половине сетки плей-офф пройдут матчи 1/4 финала Аргентина — Эквадор и Венесуэла — Канада. В другой половине оказались соперники по играм Уругвай — Бразилия и Колумбия — Панама.

Первый раунд матчей на вылет займет три дня — с 5 по 7 июля. Два полуфинала — 10 и 11 июля.

Полностью расписание матчей по датам доступно на странице календаря Кубка Америки-2024 на сайте «СЭ».

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Расписание плей-офф Кубка Америки-2024

1/4 финала

  • 5 июля. 4:00. Хьюстон. Аргентина — Эквадор

  • 6 июля. 4:00. Арлингтон. Венесуэла — Канада

  • 7 июля. 1:00. Лас-Вегас. Колумбия — Панама

  • 7 июля. 4:00. Глендейл. Уругвай — Бразилия

1/2 финала

  • 10 июля. 3:00. Нью-Джерси. Аргентина/Эквадор — Венесуэла/Канада

  • 11 июля. 3:00. Шарлотт. Колумбия/Панама — Уругвай/Бразилия

Матч за 3-е место

  • 14 июля. 3:00. Шарлотт. Проигравшие в двух полуфиналах

Финал

  • 15 июля. 3:00. Майами. Победители двух полуфиналов

На арене «Хард Рок Стэдиум» пройдет финал Кубка Америки-2024.
Фото USA Today Sports

Дата и место проведения финала Кубка Америки-2024

Финал Кубка Америки-2024 будет сыгран в ночь с 14 на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Матч начнется в 3.00 по московскому времени.

На «Хард Рок Стэдиум» проводят игры по лакроссу, американскому футболу, бейсболу и теннису. Свои домашние матчи здесь играет команда НФЛ «Майами Долфинс». Вместимость стадиона составляет 65 326 зрителей.

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Где смотреть трансляции матчей Кубка Америки-2024

Смотреть трансляции матчей Кубка Америки-2024 можно в онлайн-кинотеатре «Окко». Игры платформа показывает в прямом эфире на эксклюзивной основе, также трансляции доступны в записи. До и после матчей проводятся студии с приглашенными экспертами и футболистами.

Хайлайты матчей Кубка Америки-2024 доступны на сайте «СЭ» в разделе видео. Следите за ключевыми событиями игр турнира в США в текстовом формате в наших матч-центрах.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Панамы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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