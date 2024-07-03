В Бразилии уничтожают сборную за игру с Колумбией на Кубке Америки: критикуют Винисиуса и ругают судейство

В Бразилии критикуют сборную за игру с Колумбией на Кубке Америки

Досталось всем.

Ночью сборная Бразилии сыграла вничью с Колумбией (1:1) в матче группы D Кубка Америки-2024 в США. На гол вингера пентакампеонов Рафиньи ответил защитник Даниэль Муньос с передачи форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Ничейный результат не позволил бразильцам выиграть свою группу. Команда главного тренера Доривала Жуниора набрала пять очков и вышла в плей-офф Копа Америка со второго места в квартете. В четвертьфинале Бразилия встретится с Уругваем.

«Это была не та позиция, которую мы хотели занять в таблице, но тот, кто хочет стать чемпионом, не может выбирать соперника, — сказал Рафинья после ничьей с Колумбией. — Мы должны быть готовы ко всему, что происходит. Если мы хотим победить, то должны стараться изо всех сил. Уругвай? Несомненно, они сейчас находятся в хорошей форме. Я отлично знаю их тренера. Тактически и физически они подготовлены отлично. Но Бразилия развивается. Независимо от соперника мы должны сделать все возможное и победить».

Бразильские СМИ безрадостно отреагировали на итог выступления сборной на групповом турнире Кубка Америки-2024. Отдельным поводом для беспокойства является дисквалификация лидера команды Винисиуса Жуниора. В поединке с Колумбией 23-летний вингер «Реала» получил вторую желтую карточку на турнире, поэтому пропустит встречу с Уругваем. Журналисты из Бразилии недовольны итогами игры селесао.

Доривал Жуниор. Фото AFP

ESPN: «Плохой результат для Бразилии»

Плохой результат для команды тренера Доривала Жуниора. Это полностью противоречило планам Бразильской футбольной федерации, которая хотела финишировать на первом месте группы D, чтобы любым способом избежать возвращения в Лас-Вегас.

29 июня бразильцы одержали победу над Парагваем (4:1) в группе D Кубка Америки-2024. Матч прошел в Лас-Вегасе на стадионе «Аллигант». По данным ESPN, пентакампеоны были недовольны выбором отеля, который находился вдали от туристического центра Города грехов. Сборная Бразилии хочет располагаться поближе к знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип. Кроме того, делегация селесао была недовольна выбором места для тренировок.

«Детский поступок»: журналисты раскритиковали Винисиуса

На седьмой минуте встречи нападающий Винисиус Жуниор сфолил на хавбеке сборной Колумбии Хамесе Родригесе, чем вызвал негативную реакцию со стороны ряда бразильских журналистов.

«Винисиус не должен получать дурацкую карточку на седьмой минуте игры за толчок Хамеса. Детский поступок. Он должен знать, что висит на желтой и нужно контролировать этот момент, чтобы его не дисквалифицировали», — написал в соцсетях комментатор Витор Сержиу Родригес.

«Глупый поступок Вини. Игра началась жарко, а Винисиус стал козлом отпущения в данной ситуации, проверяя, сможет ли судья контролировать матч», — прокомментировал поведение нападающего сборной Бразилии телеведущий Луис Фелипе Фрейтас.

«Судья работает слабо, однако карточка Вини была очень детской», — отреагировал журналист Фелипе Ролим.

Бразильские футболисты спорят с арбитром матча Бразилия — Колумбия. Фото AFP

O Globo: «Бразилии вредит ее игра и судейство»

Команде вредит не только судейство, но и ее собственная игра. Если победа над Парагваем была захватывающей, то противостояние с Колумбией стало ушатом холодной водой для тех, кто ожидал увидеть развитие в игре сборной Бразилии. Встреча с Уругваем в четвертьфинале не была желанной. Винисиуса наверняка будет не хватать в субботнем поединке.

Из-за необходимости зацепиться за ничью, чтобы занять первое место в группе, колумбийцы сушили любые бразильские атаки. У Винисиуса и компании ничего не получалось на поле после 1:1.

«Аргентинский ВАР»: реакция болельщиков

На 43-й минуте матча Винисиус упал в штрафной площади Колумбии после борьбы с соперником, однако главный арбитр встречи Хесус Валенсуэла не стал назначать 11-метровый удар. В Интернете болельщики сборной Бразилии недоумевали.

«Позор, КОНМЕБОЛ. Если аргентинский судья будет смотреть видеоповтор в матче с Бразилией, то здесь точно будет пенальти», — написал Bochecha CRF.

«Это был пенальти. Дерьмовое судейство в матче Бразилии и Колумбии», — отреагировал Nilsinho8.

«Это пенальти. Абсурд!» — прокомментировал игровой эпизод liberta __depre.