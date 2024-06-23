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Сегодня, 22:00

В Чили смотрят футбол прямо на похоронах! Вы когда-нибудь видели такое?

Матч Кубка Америки Чили — Перу фанаты смотрели прямо на похоронах
Отдел футбола «СЭ»
Игровой эпизод матча Кубка Америки Чили — Перу.
Фото USA Today Sports
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Последний матч для усопшего.

В Европе футбольные болельщики пристально следят за чемпионатом континента, проходящим сейчас в Германии, а по другую сторону Земли — за Кубком Америки в США. Главный турнир Западного полушария начался 20 июня, и в 1-м туре группового этапа уже сыграли восемь сборных. В частности, друг с другом встретились Чили и Перу.

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Этот матч собрал 43 тысячи болельщиков на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Техасе, но далеко не все поклонники этих сборных могли приехать в этот вечер в США. У некоторых была уважительная причина — похороны близкого человека.

После матча по социальным сетям распространилось видео, на котором группа людей находится в небольшой комнате рядом с гробом и наблюдает на проекторе за игрой между Чили и Перу. В углу видно полотно с изображением держащего кубок усопшего и надписью: «Дядя Фенья, cпасибо за все те радостные моменты, которые ты нам дарил. Мы всегда будем помнить о тебе, твоя семья».

На записи также видны многочисленные траурные букеты и венки, а на одном из них написано: «Наши соболезнования семье Фахардо от имени Барселоны». Кроме того, на гробе стоят статуэтки с футболистами и лежат игровые майки, одна из которых принадлежит клубу «Эвертон» из чилийского города Винья-дель-Мар. На этой футболке написано «Папа Фенья». При этом гроб открыт и повернут к экрану, из чего можно сделать вывод, что таким образом близкие умершего хотели дать ему возможность в последний раз посмотреть на игру сборной Чили.

Фото USA Today Sports

В южноамериканских соцсетях это видео вызвало бурную реакцию. Многие отмечали трогательность момента: судя по антуражу, усопший был страстным поклонником футбола, и близкие хотели учесть эту его черту во время прощания с ним. Но можно найти и саркастичные комментарии на тему того, что сеньор Фенья умер от скуки: матч между Перу и Чили завершился нулевой ничьей.

В группе А Кубка Америки после первого тура с тремя очками лидирует действующий чемпион — Аргентина, у Чили и Перу по одному очку, у Канады — ни одного. Следующий матч сборная Чили проведет 26 июня против Аргентины.

Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная Чили по футболу
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