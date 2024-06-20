Аргентина и Месси вне конкуренции, Бразилия без Неймара и целая команда из РПЛ. Стартует Кубок Америки

В ночь на пятницу в США стартует главный турнир сборных Нового Света.

Репетиция ЧМ-2026

Чего не отнять у американцев — так это умения считать деньги и раскручивать спортивные мероприятия с прицелом на будущее. Так было восемь лет назад, когда всего через год после календарного Кубка Америки-2015 в США провели сверхурочный турнир Столетия, приуроченный к вековому юбилею первого первенства Южной Америки. Получилось более чем успешно. Организаторы отчитались о рекордной посещаемости, телевизионной аудитории и упоминаниях в соцсетях.

Что это было? Потрясающая рекламная кампания американской заявки на ЧМ-2026! Причем окончательное решение о проведении турнира приняли за семь (!) месяцев до старта. А какие там были крутые сюжеты! Провал Бразилии, которая с Халком в составе ухитрилась не выйти из группы, что привело к увольнению бесившего всю страну прагматичным футболом Дунги. Унижение Мексики, получившей в четвертьфинале семь мячей от чилийцев. Наконец, второй подряд проигранный Аргентиной финал с Чили в серии пенальти, после чего Лионель Месси объявил об уходе из сборной.

Сейчас американцы вовремя подсуетились, предложив свою кандидатуру вместо Эквадора, который отказался от турнира из-за проблем с инфраструктурой и ростом преступности. В США же не упустили возможность разогреть публику за два года до мирового первенства и протестировать собственную готовность. Причем, как и в 2016-м, число участников увеличили до 16 команд, а шесть путевок от Северной Америки разыграли в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. И все это идеально вписывается в подписанный КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ договор о стратегическом сотрудничестве. Совместный клубный турнир уже анонсирован, а будет ли продолжение со сборными в объединенном формате — зависит в том числе и от ФИФА.

Алехандро Гарначо. Фото Reuters

Молодые таланты вместо Дибалы

Что до спортивной составляющей стартующего турнира, то есть ощущение, что никогда за последнее время на Кубке Америки не было столь очевидного и безоговорочного фаворита. После побед на предыдущем континентальном первенстве и чемпионате мира Аргентина словно находится в какой-то своей галактике. Лучшая сборная мира и все остальные. Примерно таким видится расклад на старте. У сине-белых все настолько хорошо, что Лионель Скалони может позволить себе роскошь отказаться от Дибалы.

В любой другой сборной Нового Света Пауло был бы ключевым исполнителем, а тут — оказался лишним. Его, кстати, поддержали многие партнеры, что говорит о прекрасном микроклимате в аргентинской команде. Тут все знают: место в заявке гарантировано только Месси, тогда как за остальные нужно сражаться. Сам же Лео себя никак не выпячивает. Напротив, когда в контрольном матче у него была возможность оформить хет-трик, Лео дал исполнить пенальти Лаутаро Мартинесу.

Капитан, кстати, не делает громких заявлений, ограничиваясь словами о том, что команда сделает все, чтобы взять титул, но побеждать с каждым годом становится все сложнее. Месси понимает — не молодеет ни он, ни его старые товарищи. Сам он на покой не торопится, но и не обещает сыграть на ЧМ-2026. Зато Ди Мария еще осенью объявил — Кубок Америки станет для него прощальным в национальной команде. Между тем новое поколение на подходе. В аргентинскую заявку попали не только вингер «МЮ» Гарначо, но и 19-летний футболист «Монцы» Карбони. Оказавшись в старте в последнем контрольном матче, экс-игрок сборной Италии U-17 удостоился персональной похвалы от Месси и Скалони.

Эндрик. Фото Reuters

Эндрик — как луч света

Есть ли у Аргентины конкуренты? В Бразилию (особенно после ничьей с США) не сильно верят даже на родине, но очевидно, что до первого официального турнира под началом Доривала Жуниора пентакампеоны — команда-загадка. Все-таки товарищеские матчи — это лишь репетиция. Что в них впечатлило, так это эффективность Эндрика. Новичок «Реала» забил Англии, Испании, а недавно еще и принес победу над Мексикой (3:2).

Неужели юноша заставит забыть о травмированном Неймаре? На днях тот показал, как играет в гольф, а заодно опроверг слухи о собственном будущем и выразил надежду, что предстоящий сезон станет для него отличным. И что он точно проведет его в «Аль-Хиляле». О возвращении же в родной «Сантос» придет время думать не ранее чем через год — когда завершится контракт в Саудовской Аравии. Сборной же без Неймара играть не впервой, и в прошлый раз она выиграла Кубок Америки-2019, когда лучший снайпер в истории пентакампеонов тоже был на больничном.

Только Ней — не единственная потеря Бразилии. Травмы оставили вне игры голкипера Эдерсона и форварда Ришарлисона. Кроме того, в заявке отсутствуют значившиеся в расширенном составе Тиагу Силва, Габриэл Жезус и Каземиро. Зато едет на турнир Лукас Пакета, которого в Англии обвиняют в нарушении правил ставок. А новая кровь — это вызов форварда «Порту» Эванилсона и героя финала Лиги Европы Эдерсона из «Аталанты». В начале июня оба только дебютировал за Бразилию. В общем, много потерь, много молодежи, мало опыта крупных турниров у значительной части состава. И масса вопросов.

Фабиан Бальбуэна. Фото AFP

Без лучшего снайпера РПЛ

Впрочем, Бразилия всегда остается Бразилией, у которой есть Алиссон, Маркиньюс, Винисиус Жуниор и Родриго. К скрытым же фаворитам стоит отнести Уругвай, похорошевший с приходом на пост главного тренера Марсело Бьельсы. В отборочном турнире ЧМ-2026 именно уругвайцы произвели наиболее сильное впечатление на пару с Колумбией во главе с преобразившим сборную Нестором Лоренсо. Следить за ней будет интересно еще и в силу того, что даже без оказавшихся вне заявки зенитовцев Барриоса и Кассьерры колумбийцы остаются самой российской сборной и везут в Штаты трех представителей РПЛ.

Всего же на Кубке Америки выступят сразу одиннадцать игроков из нашего чемпионата. Самое большое представительство — у «Динамо» и «Краснодара», делегировавших на другой континент по четыре игрока. Бело-голубых представят Карраскаль (Колумбия), Бальбуэна (Парагвай), Маричаль (Уругвай) и Чавес (Мексика). «Быков» — Кордоба, Кастаньо (Колумбия), Оласа (Уругвай) и Алонсо (Парагвай). Трое оставшихся — Угальде («Спартак», Коста-Рика), Давила (ЦСКА, Чили) и Фернандес («Балтика», Боливия). А есть еще наши бывшие вроде венесуэльского ветерана Саломона Рондона или ямайца Шамара Николсона.

Чем не повод переключать свое внимание с Евро-2024 на происходящее в другом полушарии? Месси и Винисиус, Дарвин Нуньес и Луис Диас, Ди Мария и Алексис Санчес, Пулишич и Луис Суарес... Список тех, ради кого стоит нарушить режим сна, можно продолжать до бесконечности. На Копе будет жарко!