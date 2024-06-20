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Кубок Америки

Сегодня, 10:00

Аргентина и Месси вне конкуренции, Бразилия без Неймара и целая команда из РПЛ. Стартует Кубок Америки

В США стартует Кубок Америки 2024 по футболу
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты Хорхе Карраскаль, Лионель Месси и Эндрик
Хорхе Карраскаль, Лионель Месси и Эндрик.
Фото Global Look Press
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В ночь на пятницу в США стартует главный турнир сборных Нового Света.

Репетиция ЧМ-2026

Чего не отнять у американцев — так это умения считать деньги и раскручивать спортивные мероприятия с прицелом на будущее. Так было восемь лет назад, когда всего через год после календарного Кубка Америки-2015 в США провели сверхурочный турнир Столетия, приуроченный к вековому юбилею первого первенства Южной Америки. Получилось более чем успешно. Организаторы отчитались о рекордной посещаемости, телевизионной аудитории и упоминаниях в соцсетях.

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Что это было? Потрясающая рекламная кампания американской заявки на ЧМ-2026! Причем окончательное решение о проведении турнира приняли за семь (!) месяцев до старта. А какие там были крутые сюжеты! Провал Бразилии, которая с Халком в составе ухитрилась не выйти из группы, что привело к увольнению бесившего всю страну прагматичным футболом Дунги. Унижение Мексики, получившей в четвертьфинале семь мячей от чилийцев. Наконец, второй подряд проигранный Аргентиной финал с Чили в серии пенальти, после чего Лионель Месси объявил об уходе из сборной.

Сейчас американцы вовремя подсуетились, предложив свою кандидатуру вместо Эквадора, который отказался от турнира из-за проблем с инфраструктурой и ростом преступности. В США же не упустили возможность разогреть публику за два года до мирового первенства и протестировать собственную готовность. Причем, как и в 2016-м, число участников увеличили до 16 команд, а шесть путевок от Северной Америки разыграли в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. И все это идеально вписывается в подписанный КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ договор о стратегическом сотрудничестве. Совместный клубный турнир уже анонсирован, а будет ли продолжение со сборными в объединенном формате — зависит в том числе и от ФИФА.

Футболист Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Молодые таланты вместо Дибалы

Что до спортивной составляющей стартующего турнира, то есть ощущение, что никогда за последнее время на Кубке Америки не было столь очевидного и безоговорочного фаворита. После побед на предыдущем континентальном первенстве и чемпионате мира Аргентина словно находится в какой-то своей галактике. Лучшая сборная мира и все остальные. Примерно таким видится расклад на старте. У сине-белых все настолько хорошо, что Лионель Скалони может позволить себе роскошь отказаться от Дибалы.

В любой другой сборной Нового Света Пауло был бы ключевым исполнителем, а тут — оказался лишним. Его, кстати, поддержали многие партнеры, что говорит о прекрасном микроклимате в аргентинской команде. Тут все знают: место в заявке гарантировано только Месси, тогда как за остальные нужно сражаться. Сам же Лео себя никак не выпячивает. Напротив, когда в контрольном матче у него была возможность оформить хет-трик, Лео дал исполнить пенальти Лаутаро Мартинесу.

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Капитан, кстати, не делает громких заявлений, ограничиваясь словами о том, что команда сделает все, чтобы взять титул, но побеждать с каждым годом становится все сложнее. Месси понимает — не молодеет ни он, ни его старые товарищи. Сам он на покой не торопится, но и не обещает сыграть на ЧМ-2026. Зато Ди Мария еще осенью объявил — Кубок Америки станет для него прощальным в национальной команде. Между тем новое поколение на подходе. В аргентинскую заявку попали не только вингер «МЮ» Гарначо, но и 19-летний футболист «Монцы» Карбони. Оказавшись в старте в последнем контрольном матче, экс-игрок сборной Италии U-17 удостоился персональной похвалы от Месси и Скалони.

Футболист «Палмейраса» Эндрик
Эндрик.
Фото Reuters

Эндрик — как луч света

Есть ли у Аргентины конкуренты? В Бразилию (особенно после ничьей с США) не сильно верят даже на родине, но очевидно, что до первого официального турнира под началом Доривала Жуниора пентакампеоны — команда-загадка. Все-таки товарищеские матчи — это лишь репетиция. Что в них впечатлило, так это эффективность Эндрика. Новичок «Реала» забил Англии, Испании, а недавно еще и принес победу над Мексикой (3:2).

Неужели юноша заставит забыть о травмированном Неймаре? На днях тот показал, как играет в гольф, а заодно опроверг слухи о собственном будущем и выразил надежду, что предстоящий сезон станет для него отличным. И что он точно проведет его в «Аль-Хиляле». О возвращении же в родной «Сантос» придет время думать не ранее чем через год — когда завершится контракт в Саудовской Аравии. Сборной же без Неймара играть не впервой, и в прошлый раз она выиграла Кубок Америки-2019, когда лучший снайпер в истории пентакампеонов тоже был на больничном.

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Только Ней — не единственная потеря Бразилии. Травмы оставили вне игры голкипера Эдерсона и форварда Ришарлисона. Кроме того, в заявке отсутствуют значившиеся в расширенном составе Тиагу Силва, Габриэл Жезус и Каземиро. Зато едет на турнир Лукас Пакета, которого в Англии обвиняют в нарушении правил ставок. А новая кровь — это вызов форварда «Порту» Эванилсона и героя финала Лиги Европы Эдерсона из «Аталанты». В начале июня оба только дебютировал за Бразилию. В общем, много потерь, много молодежи, мало опыта крупных турниров у значительной части состава. И масса вопросов.

Футболист «Динамо» Фабиан Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна.
Фото AFP

Без лучшего снайпера РПЛ

Впрочем, Бразилия всегда остается Бразилией, у которой есть Алиссон, Маркиньюс, Винисиус Жуниор и Родриго. К скрытым же фаворитам стоит отнести Уругвай, похорошевший с приходом на пост главного тренера Марсело Бьельсы. В отборочном турнире ЧМ-2026 именно уругвайцы произвели наиболее сильное впечатление на пару с Колумбией во главе с преобразившим сборную Нестором Лоренсо. Следить за ней будет интересно еще и в силу того, что даже без оказавшихся вне заявки зенитовцев Барриоса и Кассьерры колумбийцы остаются самой российской сборной и везут в Штаты трех представителей РПЛ.

Всего же на Кубке Америки выступят сразу одиннадцать игроков из нашего чемпионата. Самое большое представительство — у «Динамо» и «Краснодара», делегировавших на другой континент по четыре игрока. Бело-голубых представят Карраскаль (Колумбия), Бальбуэна (Парагвай), Маричаль (Уругвай) и Чавес (Мексика). «Быков» — Кордоба, Кастаньо (Колумбия), Оласа (Уругвай) и Алонсо (Парагвай). Трое оставшихся — Угальде («Спартак», Коста-Рика), Давила (ЦСКА, Чили) и Фернандес («Балтика», Боливия). А есть еще наши бывшие вроде венесуэльского ветерана Саломона Рондона или ямайца Шамара Николсона.

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Чем не повод переключать свое внимание с Евро-2024 на происходящее в другом полушарии? Месси и Винисиус, Дарвин Нуньес и Луис Диас, Ди Мария и Алексис Санчес, Пулишич и Луис Суарес... Список тех, ради кого стоит нарушить режим сна, можно продолжать до бесконечности. На Копе будет жарко!

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Чили по футболу
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