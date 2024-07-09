Дрейк поставил против Месси 300 тысяч долларов. Значит, Аргентина победит Канаду

Неугомонный рэпер не идет против своих.

Параллельно с чемпионатом Европы на другом полушарии проходит не менее статусный турнир — Кубок Америки. В нем тоже пора полуфиналов: Колумбия — Уругвай и Аргентина — Канада.

Не надо глубоко разбираться в футболе, чтобы понимать: во второй паре есть очевидный фаворит, действующие чемпионы мира во главе с Лионелем Месси. Канада вообще только дебютировала на Кубке Америки и сенсационно пробилась в четверку лучших благодаря удачной сетке — в 1/4 финала «Кленовые листья» в серии пенальти обыграли Венесуэлу, другую команду-сюрприз.

Интересно, что Аргентина с Канадой играли в матче открытия турнира на групповом этапе, и тогда южноамериканцы без видимых проблем победили 2:0 — мячи забили Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Сейчас расклад сил тоже очевиден. Неудивительно, что букмекеры предлагают на выход Аргентины в финал коэффициент 1.20, а на ее соперника — целых 5.20.

Но все это не смущает знаменитого канадского рэп-исполнителя Дрейка. Он опубликовал в социальных сетях пост с необычной ставкой на полуфинал: победа Канады в основное время за 9.60. Музыкант «загрузил» на триумф своих соотечественников 300 тысяч долларов (26,5 миллиона рублей), а в случае успеха выиграет 2,9 миллиона долларов (255 миллионов рублей).

Дрейк известен любовью к ставкам — он регулярно публикует их в своих соцсетях, не стесняясь поражений. Интересы канадца охватывают НБА, НФЛ, UFC, «Формулу-1», бокс и, конечно, футбол. При этом рэпер всегда играет по-крупному. К примеру, за день до финала чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией Дрейк поставил 1 миллион долларов на победу команды Месси в основное время. Заход сорвался: аргентинцы вели 2:0 к 80-й минуте, но два мяча Мбаппе перевели игру в овертайм.

В последние пару месяцев канадцу тоже не везет. В июне он поставил по 500 тысяч долларов на победы «Далласа» над «Бостоном» в финальной серии НБА и «Эдмонтона» над «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. Кроме того, в мае Дрейк не пожалел 565 тысяч долларов на триумф Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком. Во всех трех случаях ставки не сыграли. Поэтому болельщикам сборной Канады в матче с Аргентиной стоит напрячься.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

В честь рэпера даже назван интернет-феномен — «проклятие Дрейка». Ему уже больше пяти лет. Оно началось еще с тех пор, когда канадец просто фотографировался с кем-то из спортсменов накануне важного матча и они регулярно проигрывали. «Проклятие» выражалось и в письменной поддержке Дрейка, и в простом походе на игру в футболке той или иной команды. Из-за этого «страдали» многие спортсмены и клубы: «Торонто Мейпл Лифс», Коннор Макгрегор, Серена Уильямс, «Филадельфия 76», Серхио Агуэро.

Однако все не так уж плохо для Дрейка. Если поднять всю историю ставок, то получится, что у него не такой уж плохой процент захода, просто проигрыши на крупные события часто вызывают резонанс. К примеру, в начале этого года канадец поднял 2,3 миллиона долларов с 1,15 миллиона за победу «Канзас-Сити» над «Сан-Франциско» в Супербоуле. Но с европейским футболом у Дрейка все не так хорошо. Сенсационная победа Канады над Аргентиной может все изменить.