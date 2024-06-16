Роналдиньо раскритиковал сборную Бразилии и шокировал футболистов. Все из-за денег?

Шокирующая рекламная кампания перед Кубком Америки.

Легендарный Роналдиньо давно завершил свою игровую карьеру, но это не мешает ему оставаться хедлайнером в СМИ. 44-летний экс-футболист выступил с мощной критикой в адрес сборной Бразилии после упущенной победы в товарищеском матче с США (1:1) перед Кубком Америки.

«Все, ребята, с меня хватит, — написал Роналдиньо в соцсетях 15 июня. — Это печальный момент для всех поклонников бразильского футбола. С каждым разом становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последнее время. В ней нет игроков, которые могут стать лидерами. Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать профессиональным игроком, и я никогда не видел настолько плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и, самое главное, отсутствие качественной игры. Я не буду следить за матчами Бразилии на Кубке Америки и праздновать победы».

Часть бразильских болельщиков поддержала Роналдиньо, что вполне ожидаемо. У фанатов «пентакампеонов», которые выросли на магии Роналдо, Кафу, Ривалдо и других звезд, высокие ожидания от сборной перед любым турниром. Каждый матч или неудачное действие на поле воспринимается очень остро.

Однако высказывание Роналдиньо о бойкоте понравилось не всем — например, Рафинье. 27-летний вингер «Барселоны» был шокирован словами чемпиона мира-2002.

Рафинья. Фото Global Look Press

«Это было неожиданностью не только для меня, но и для всех, — приводит слова Рафиньи 365scores. — Он никогда раньше не делал подобных заявлений. Роналдиньо всегда оказывал поддержку сборной. Это удивило многих людей. Для меня, как и для всех в нашей раздевалке, он кумир, эталон. Для нас это удар. Мы не согласны. Каждый из нас заслужил носить майку сборной».

Заявление Роналдиньо завирусилось в Сети, поэтому вскоре он выступил в соцсетях с объяснениями. По словам Роналдиньо, критика в адрес национальной команды была частью рекламы Rexona. Производитель дезодорантов запустил специальную кампанию, целью которой является поддержка бразильских футболистов на Кубке Америки-2024.

«Я бы никогда не предал бразильский футбол, — написал Роналдиньо. — На самом деле это слова наших болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в Сети. От прочитанного, безусловно, может упасть мотивация. Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Ребята, в это время нашим парням нужна поддержка! Чем больше уверенности проявим мы, тем увереннее они выступят на турнире. Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки».

Если Роналдиньо не врет, значит, ему удалось прилично заработать на критике сборной Бразилии. Даже после ухода из футбола «Волшебник» творит магию!