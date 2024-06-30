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Сборная Бразилии похожа на «Спартак». Команда сидит на пороховой бочке

Бразилия сыграет с Колумбией в матче Кубка Америки 3 июля
Алексей Дурново
автор отдела футбола
Винисиус празднует гол в ворота сборной Парагвая.
Фото AFP
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На Копе проблемы.

Поговорим об истории

Перед матчем Бразилия — Коста-Рика камера крупным планам показала Доривала Жуниора, и я не поверил своим глазам. На белоснежном костюме главного тренера сборной Бразилии традиционно вышита эмблема федерации футбола страны, а над ней — четыре звезды. Не пять, как положено, а четыре.

Пятую звезду Бразилия завоевала в 2002 году, выиграв свой пятый чемпионат мира. К звездам на футболках и форме у бразильцев отношение трепетное и серьезное. Это одна из тех вещей, которыми они напоминают фанатов «Спартака». Слова «cinco estrelas em uma camiseta» — пять звезд на футболках — фигурируют в нескольких болельщицких песнях. В общем, регалии — предмет гордости и важный аргумент в споре с доминирующей сейчас Аргентиной.

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.
Доривал Жуниор надел форму с четырьмя звездами.
Фото AFP

Почему же Доривал Жуниор надел форму с четырьмя звездами? Потому что он тоже любит историю. И спортивный костюм он себе сделал точно такой же, как тот, что был у Марио Загалло в 1998-м, когда великий четырехкратный чемпион мира тренировал сборную Бразилии и не дошел одного шага до своей и ее пятой звезды. Загалло скончался в начале года, Жуниор называет его своим кумиром и говорит, что Марио был главной легендой бразильского футбола, приносившей ей славу не только как футболист, но и как тренер.

С одной стороны, идея почтить память Марио Загалло прекрасна, с другой — оценили ее не все. Журналисты, бывшие футболисты, болельщики говорят и пишут, что можно было бы найти какой-то другой способ. Да и о чемпионате мира-1998 воспоминания у бразильцев не самые приятные.

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Но Доривал Жуниор — человек упрямый, практически несгибаемый. Ему 62 года, за двадцать лет карьеры он двадцать шесть раз менял место работы и лишь однажды отработал в одном месте больше ста матчей. Мнения своего Жуниор при себе не держит, с начальством спорит до хрипоты, а ради внедрения собственных идей готов идти на любые жертвы. За ним тянется длинный шлейф скандалов, первый из которых грянул еще в 2010 году, когда Доривал работал в «Сантосе». Одна из юных звезд клуба тогда буквально взбунтовалась против тренера. Доривал хотел убрать звезду в запас, но получилось наоборот. Футболист пошел жаловаться к клубным боссам, а те в момент рассчитали тренера. Юной звездой был, как вы догадались, Неймар.

В 2014-м Доривал был в числе претендентов на пост главного тренера сборной, но выбрали Тите. Жуниор много скандалил в прессе. История повторилась в 2018-м, когда Тите не уволили.

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.
Доривал Жуниор.
Фото Global Look Press

Дождавшись шанса, Доривал Жуниор стал менять сборную Бразилии по своему усмотрению. Первым делом отказался от Габи Жезуса и Каземиро, который в 2023-м был в сборной капитаном. Сделал ставку на связку Винисиус — Родриго, стал играть с «ложной девяткой», раздал игрокам номера и, как пишут, прочитал им лекцию о значимости этих самых номеров. Тут ведь и правда каждая цифра скрывает легенду. В одном из интервью он обмолвился, что футболисты должны помнить, чьи номера они носят. Данило играет с двойкой Кафу, Маркиньюс — с четверкой Джалмы Сантоса. Венделл носит шестерку Роберто Карлоса и Диди. У Винисиуса семерка — а это Марио Загалло и Жаирзинью, у Пакета на спине восьмерка Сократеса. Юный Эндрик получил девятку Роналдо, Родриго — десятку Пеле, Зико и Ривалдо, наконец, Рафинье достался одиннадцатый номер, который носили Ромарио, Ривеллино и Гарринча.

Родриго и&nbsp;Винисиус Жуниор. Бенефис Винисиуса в победном матче Бразилии. Два гола, спровоцированный конфликт, благородство и поддержка Неймара

Время от времени Доривал даже переходит на 4-2-4 — схему, которая принесла Бразилии победу на чемпионате мира 1958 года. Тему прошлого активно подхватили и те, кто верит в возрождение. Вот уже месяц, как не утихают разговоры об Эндрике, повторившим рекорд Пеле — голы в трех подряд матчах в 17 лет. А ведь именно в 17 в сборной дебютировали две ее главные легенды — Пеле и Роналдо. И не важно, что Эндрик забил три в трех товарищеских матчах, а Пеле — шесть в плей-офф чемпионата мира.

Бразилия верит, что «жога бонито» (красивая игра) вот-вот вернется. Точнее, очень на это надеется. Доривал разжег ожидания, но есть закавыка...

Винисиус и Эндрик.
Фото AFP

Настоящее

В настоящем у Бразилии нет необходимого ингредиента успеха — нескольких великих игроков в составе. А ведь великая история держится именно на великих игроках и на том, что на одном турнире их у Бразилии порой было больше одного и они прекрасно друг с другом уживались, образуя магию.

Возможно, Винисиус и Эндрик однажды дотянутся до уровня Роналдо и Пеле, но пока говорить об этом рано. Хотя матч против Парагвая подарил надежду. Бразилия выиграла 4:1, выдав очень зрелищный матч, показав атакующий футбол и забив один действительно бразильский гол. С финтами, пасом пяткой и красивым завершением. Речь все же идет лишь об одной победе. И обусловлена она во многом странной игрой Парагвая.

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Парагвай, много лет ставивший на дисциплину, строгую оборону и результативную скуку, внезапно отказался от этой концепции. Сборная, которая за последний год (до Копы) забила один гол и мучила всех обороной похлеще Англии Саутгейта, внезапно начала играть в безбашенный футбол, ввязавшись с Бразилией в открытый бой. Получилось красивое самоубийство. Но в этой игре Парагвай 15 раз пробил по воротам Алиссона. Столько выстрелов он не наносил еще никогда. И даже в товарищеской игре с Панамой ударов было вдвое меньше.

А перед Парагваем была Коста-Рика, которая, ничего не стесняясь, выставила «автобус» и впервые с 1960 года не проиграла Бразилии.

Бразилия не умеет вскрывать «автобусы» и, когда не выходит, начинает нервничать и паниковать. Неудачи порождают вопросы, вопросы — злобу. И эта злоба станет еще сильнее, если тренер обещает «жогу бониту», но слова своего не держит.

И такой вариант возможен. Даже более чем...

Болельщики сборной Бразилии.
Фото AFP

При чем тут «Спартак»

Потому что есть великое прошлое, и оно давит на лишенное славных свершений настоящее. Давит в том числе и голосами легенд. Бразильские футболисты, которые побеждали на чемпионатах мира, дают интервью и критикуют. Роналдиньо, Ривеллино, Кафу, обозленный на всех на свете Дунга не экономят критические стрелы.

Потому что есть тренер, обещающий вернуть красивую игру. Так, в свое время Олег Кононов обещал вернуть романцевский футбол. Доривал усадил сам себя на бочку с порохом, и она может в любой момент рвануть.

Роналдиньо. Роналдиньо раскритиковал сборную Бразилии и шокировал футболистов. Все из-за денег?

Он сам обещал, никто его за язык не тянул, болельщики вправе требовать результата. Результат был в одной игре из двух против не самых сильных соперников, а самые сложные матчи впереди. Пока у Доривала нет яркого футбола и больших побед. Только костюм с четырьмя звездочками.

Кстати, трепетное отношение к нашитым на одежду звездам — это тоже спартаковская история.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Доривал Жуниор
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