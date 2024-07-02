Сборная США провалилась на домашнем Кубке Америки. Американцы проиграли Уругваю и пролетели мимо плей-офф

Золотое поколение не оправдывает надежд.

На ближайшие три года США — центр летнего международного футбола. Сначала Копа Америка-2024, потом дебютный клубный чемпионат мира (да, к затее ФИФА очень много вопросов, но тем не менее), и, наконец, главное — ЧМ-2026, который также примут Канада и Мексика, но ядром турнира станут именно Соединенные Штаты. Поэтому внимание к национальной сборной в США сейчас очень большое. Тем более что у американцев сейчас, несомненно, сильнейшее поколение в истории.

В заявке команды на Копу-2024 всего три игрока из МЛС, один из которых — третий вратарь Шон Джонсон. В остальном — шесть футболистов из АПЛ, четыре представителя серии А, двое ребят из бундеслиги. «Ювентус», «Милан», «Бетис», ПСВ, «Селтик», «Монако» — набор клубов тоже вполне достойный.

И началось все для сборной США на турнире очень даже неплохо — с уверенной победы над Боливией (2:0). А потом случилось совершенно неожиданное поражение от Панамы (1:2), и обнаружилось, что для выхода в 1/4 финала американцам очень желательно в заключительном туре побеждать Уругвай. Но это задача-максимум — чисто же технически нужно было сыграть не хуже Панамы, которая тоже набрала три очка, но уступала звездно-полосатым по разнице мячей (при равенстве очков это первый показатель): «+1» против «-1».

Была надежда, что впечатляюще начавший Копу-2024 Уругвай (3:1 с Панамой и 5:0 с Боливией) выйдет если не вторым, то смешанным составом, но главный тренер «селесте» Марсело Бьелса выставил тех же игроков, что втоптали в газон Боливию — Дарвина Нуньеса, Федерико Вальверде, Рональда Араухо и компанию.

Организаторы поставили этот матч на «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, штат Миссури — самую что ни на есть американскую глубинку. Здесь проводит домашние матчи клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс»: тот самый, за который играет бойфренд Тэйлор Свифт — Тревор Келси. Арена огромная (вмещает более 75 тысяч зрителей), довольно старая (построена в 1972 году, потом, правда, было несколько реконструкций) и без всяких удобств вроде крыши над трибунами. При этом, что называется, намоленная, со своей аурой, и, кроме того, имеющая репутацию самой громкой в США. И зрители, которых собралось более 55 тысяч, действительно шумно и яростно поддерживали своих.

Вот только Миссури — то еще место в плане климата. В это время года там жарко, душно и регулярно идут сильные дожди. Ливень в Канзас-Сити был и в день матча, а в 8 вечера по местному времени, когда началась игра, температура воздуха была +28 градусов при влажности в 73%.

Защитник сборной Уругвая Рональд Араухо борется за мяч с защитником сборной США Тимом Римом. Фото USA Today Sports

И, очевидно, тяжелые погодные условия вкупе со значимостью матча повлияли на то, что происходило на поле. В первом тайме было крайне мало футбола, зато очень много борьбы, жестких стыков и пауз. Не обошлось без травм: у сборной США сломался ведущий центрфорвард Фоларин Балогун (28 голов в двух последних чемпионатах Франции), а момент с Максимилиано Араухо и вовсе напугал всех. Уругвайский вингер неудачно упал после верхового единоборства и в итоге с поля его унесли на носилках, с бандажом на шее и в кислородной маске. К счастью, Араухо был в сознании и руками показывал, что с ним более или менее все в порядке.

Добавлял нервозности и судья Кевин Ортега. 34-летний рефери из Перу, для которого это был всего седьмой международный матч в качестве главного арбитра, иногда чудил. Так, в одном моменте Уругвай убегал в быструю атаку, полузащитник сборной США Тайлер Адамс срубил Николаса де ла Круса. Ортега зафиксировал фол, на бегу достал из кармана желтую карточку для Адамса, а когда уругвайцы быстро продолжили атаку, жестом показал — продолжайте играть. Закончилось все тем, что защитник сборной США Тим Рим вынес мяч из пустых ворот. Не вынес бы — быть грандиозному скандалу.

По ходу дела стало понятно, что никаких подарков американцам ждать не стоит: в параллельном матче Панама забила Боливии. Перед игрой капитан и лидер сборной США Кристиан Пулишич сказал, что команде нужно научиться играть большие матчи против больших соперников и побеждать в них, это должно стать следующим шагом в развитии команды. Так что ситуация, чтобы показать это, была идеальной.

Но этот самый следующий шаг сборная США так и не сделала. Во втором тайме игра почти не поменялась: много борьбы, фолов и остановок с редкими вкраплениями даже не полу, а четвертьмоментов. Уругвай, кстати, в такой обстановке чувствовал себя вполне уверенно и комфортно — исторически команда привыкла играть в такой стилистике.

Зато были несколько минут драмы. В Орландо Боливия сравняла счет в матче с Панамой и несколько минут американцы были на втором месте в группе. Но не успели зрители на «Эрроухед Стэдиум» узнать новости и порадоваться, как Уругвай забил: защитник «Наполи» Матиас Оливера запихнул мяч в ворота после розыгрыша стандарта. Казалось, что он в офсайде и гол вот-вот отменят, но нет — после продолжительного просмотра выяснилось, что уругваец, пусть и на миллиметры, но был в правильной позиции. Как в матче Германия — Дания на ЧЕ-2024, только наоборот. И почти сразу же Панама забила второй и в итоге довела свой матч до победы (3:1). Американцы очень старались, в концовке создали пару хороших моментов, но не смогли забить даже один мяч и хотя бы не проиграть.

Сборная США произвела очень приятное впечатление полтора года назад на ЧМ-2022, где вышла в плей-офф из группы с Англией, Ираном и Уэльсом, но, похоже, несмотря на наличие группы действительно неплохих игроков вроде Пулишича или Уэстона Маккенни, в высшую лигу ей еще рано.