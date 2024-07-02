«Унизительный результат». Сборной США досталось за провальный вылет в домашнем Кубке Америки

Как можно так играть дома?

На продолжающемся Кубке Америки сенсация — сборная США уступила Уругваю в третьем матче группового этапа (0:1) и покинула домашний турнир. В плей-офф из группы С отправились Уругвай и Панама. Как отреагировали на обидный вылет в социальных сетях и медиа?

The Athletic: «Пробудились отголоски прошлых унижений»

— Это унизительный результат для США, от которых многие ожидали выхода из самой легкой группы турнира, и он может иметь далеко идущие последствия для команды. Есть сомнения в том, что главный тренер сборной США Грегг Берхалтер останется у руля команды, многие призывают к смене руководства. Безусловно, вылет сборной США — это самый громкий провал за время работы Берхалтера, начавшейся в 2018 году.

Fox News: «Приговор для команды»

— Это унизительное завершение короткого выступления американцев в старейшем международном соревновании по футболу, которое считалось подготовкой перед домашним чемпионатом мира 2026 года.

Выступление хозяев в трех матчах стало приговором для команды, которую называли, возможно, самой сильной и талантливой в истории США. Это также может стоить тренеру Берхалтеру работы. В трех матчах США забили всего три гола — недостаточно хорошо для команды, чьей целью было доказать, что она способна побеждать элитных соперников.

Федерико Вальверде и Крис Ричардс. Фото USA Today Sports

Marca: «Первый случай за 80 лет»

— Мексика и США могут похвастаться тем, что являются гигантами КОНКАКАФ, но этого мало, поскольку обе футбольные команды выбыли из Кубка Америки-2024 на групповом этапе, и это, несомненно, громкий провал тренеров, которые находятся на горячем месте: Хайме Лосано и Грегга Берхалтера.

Факт вылета обеих сборных на этой стадии — это то, чего не было уже почти 80 лет. Мексика и США не выбывали из группового этапа одновременно уже 74 года.

Теперь Мексиканская федерация футбола и их американские коллеги анализируют, насколько правильными являются их стратегии, которые они выбрали за два года до совместного проведения чемпионата мира 2026 года.

The New York Post: «Печальный день американского футбола»

— Отметьте понедельник как печальный день для американского футбола. Отметьте его как день, который оставил у вас ощущение, что этот вид спорта на самом высоком уровне в этой стране не прогрессирует, а регрессирует. Это более чем неприятно, учитывая тот факт, что чемпионат мира по футболу пройдет на американской земле в 2026 году.

Соцсети

Пользователи соцсетей тоже были шокированы. Так, пользователь с ником USMNT_Thoughts написал в комментариях к записи, в которой сборная благодарит всех за поддержку: «Пожалуйста. Хотите по-настоящему отблагодарить нас? Увольте Берхалтера и приведите кого-то, кто сможет раскрыть потенциал этой команды».

Другие болельщики тоже остались недовольны тренером.

@USACFC: «Не куплю ни одного билета, пока не уволите Берхалтера!»;

@12GotNext: «Лучшее спасибо — увольнение Грегга»;

@EveryWinCounts: «Худший и самый неудачливый тренер в истории США!»;

@HowUBenFeller: «Выслушайте нас. Не благодарите нас. Уберите лысого».

Чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Из всех стран — хозяек турнира в розыгрыше Кубка Америки-2024 осталась только Канада.