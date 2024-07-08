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Уругвай выбил Бразилию и движется к финалу Кубка Америки. В команду Бьелсы сложно не влюбиться

Уругвай обыграл Бразилию и вышел в полуфинал Кубка Америки
Алексей Дурново
автор отдела футбола
Футболисты сборной Уругвая после победы над Бразилией.
Фото AFP
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В чем ее секрет.

В группе на Кубке Америки Уругвай соперников попросту не заметил. Три победы с общим счетом 9:1, Дарвин Нуньес исправно забивает, Факундо Пеллистри раскрывается в роли важнейшего атакующего полузащитника, а новым героем стал Макси Араухо из чемпионата Мексики. В четвертьфинале банда Марсело Бьелсы и вовсе преподнесла сенсацию, в серии пенальти выбив с турнира Бразилию. Заранее короновать Уругвай очень хочется, но пока делать это рано.

Кубок Америки. 1/4 финала
07 июл, 04:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)
Уругвай
0:0
Бразилия

Смена поколений и почему играет Суарес, а не Кавани

Пандемия коронавируса ввергла стабильно крепкую сборную Уругвая в очень тяжелый кризис. Команда, державшая планку на протяжении целого десятилетия, исчерпала свой ресурс. Запас магии был достаточно велик. Уругвай играл в четвертьфинале чемпионата мира-2018, а в 2019-м совсем немного не дотянул до полуфинала Кубка Америки. Но пандемия нанесла команде сокрушительный удар. Федерация футбола тогда вынужденно расторгла контракт с Оскаром Табаресом, потому что просто не вывозила его финансово. Тренера запланированно вернули примерно через год, но магия уже успела улетучиться.

На Копе-2021 Уругвай со скрипом вышел из группы. А осенью в отборе к чемпионату мира стало совсем плохо. Разгромы от Аргентины и Бразилии, 0:0 с Колумбией, еще одно поражение от «Альбиселесте», а потом совсем мрак — 0:3 от Боливии. Да, на выезде, но терпению федерации пришел предел. Табарес верил в состарившуюся команду, возможности которой были исчерпаны.

Сменивший легендарного «Дедушку Оскара» Диего Алонсо изначально рассматривался как временщик. Уругваю требовался человек более масштабного мышления. Молодой Табарес. Тот, кто переизобретет заново не сборную, а весь футбол в стране. И поздней весной 2023-го в Уругвай приехал человек, который уже несколько раз успешно занимался этим в двух других странах Южной Америки. Марсело Бьелса когда-то перетряхнул футбол в Аргентине, а затем — в Чили. С ними «Эль Локо» ничего не выиграл, с Аргентиной и вовсе провалился, но именно он привел в сборные этих стран футболистов, которые потом десятилетиями определяли ее лицо.

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Революцию Бьелса начал практически сразу. За год и пару месяцев через сборную прошло около ста футболистов. Но от услуг героев прошлого Марсело решительно отказался. Муслера, Годин, Касерес, Торрейра, Коатес и Кавани покинули сборную навсегда. Хименес стал запасным, Луис Суарес вызывается как символ прошлого, но игрового времени получает мало. За год Бьелса трижды выпускал его на замену, причем дважды в матчах против Боливии. Для Марсело важно присутствие Луиса в команде, но не на поле.

Нельзя сказать, что тренер питает к игрокам с героическим прошлым какую-то неприязнь. Здесь дело в другом. Давайте посмотрим на примере Кавани, который за месяц до Копы объявил, что завершил карьеру в сборной. Судя по всему, нападающий ждал звонка от тренера, но не дождался. И раздосадовался. Печаль «Матадора» понятна, потому что, несмотря на возраст, он сейчас хорош. В этом году в 20 матчах за «Боку» забил 14 голов.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.
Марсело Бьелса.
Фото Getty Images

Почему же его нет в сборной? Потому что новый тренер «Боки» Диего Мартинес, в отличие от Бьелсы, быстро выстроил игру под Кавани. Рядом с ним в атаке играет менее звездный, но зато очень старательный уругваец Мигель Мерентьель, который максимально разгружает ветерана, уводит от него защитников и подносит снаряды. Крайние защитники Лаутаро Бланко и Луис Адвинкула обучены простреливать на Кавани с закрытыми глазами. Эдинсон же основной адресат передач от полузащитников Кристиана Медины и Кевина Сенона. В общем, сделано все, чтобы Кавани мог завершать. Вот только сборная Уругвая не может позволить себе под него подстраиваться.

Это в первую очередь противоречит стилю Бьелсы, который довольно быстро выстроил в сборной свою классическую команду. Вы можете не знать, что Марсело тренирует Уругвай, но после 20 минут просмотра точно об этом догадаетесь, если знакомы со стилем «Эль Локо». Невероятная скорость движения и принятия решений, разнообразие атак. Уругвай одинаково хорошо атакует как с ходу, так и позиционно. Если надо, он вертикален, если надо — долго разыгрывает, переводя мяч с фланга на фланг, пока соперник не обнажит какую-нибудь брешь. При этом у пасующего всегда есть выбор из трех-четырех открытых партнеров. Уругвай сохраняет уникальную компактность, атакует всей командой и всей же командой отходит назад. Этого, впрочем, уругвайцы стараются избежать. При редких потерях мяча команда мгновенно включает прессинг.

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Понятно, что Бьелса добился этого не за один день. Состав он подбирал долго и кропотливо. Через сборную прошло порядка ста футболистов, причем среди них нашлось место даже любителю — 24-летнему Вальтеру Домингесу. Еще больше игроков Бьелса посмотрел без вызова. Так при нем в Уругвае появилась сборная из игроков чемпионата. Это ближайший резерв, игроки на вырост.

К весне в основной сборной сложилась команда, играющая по схеме 4-3-3, где основной парой центральных защитников стали Матиас Оливера из «Наполи» и Рональд Араухо из «Барселоны», а Наитан Нандес окончательно превратился из центрального полузащитника в крайнего защитника. Центр поля отдан Феде Вальверде и неутомимому Мануэлю Угарте, а компанию им составляет, как правило, Николас де ла Крус — бывший игрок «Ривер Плейт», а ныне — «Фламенго». В атаке невероятно прибавил Факундо Пельистри, Дарвин Нуньес превратился в форварда-убийцу, который забивал за сборную в семи матчах подряд (такое не удавалось ни Кавани, ни Суаресу, ни Форлану), а третьей ключевой фигурой в атаке стал Макси Араухо. Парня из чемпионата Мексики проглядели все, включая европейских скаутов. В свои 24 он стал открытием Копы, оформив два гола и результативный пас.

Футболисты сборной Уругвая после победы над Бразилией.
Фото AFP

Уругвай выбил Бразилию, но у команды хватает проблем

Проблема Уругвая — в его стиле. Команда играет так интенсивно, что порой не выдерживает собственного темпа, ей нужно иногда отдыхать. В какие-то моменты, порой довольно длительные, Уругвай ослабляет хватку, отдает инициативу и включает энергосберегающий режим.

Судя по тому, что порой эти отрезки затягиваются, процесс не всегда контролируется Бьелсой, но проблема не столько в этом, сколько в том, что на таких отрезках Уругвай уязвим. Не для Боливии, но даже Панаме и США достало мастерства и сыгранности, чтобы очень крепко потрепать Уругвай в такие моменты. Само собой, пришлось попотеть и с Бразилией.

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Проблема номер два имеет примерно те же корни — невероятно интенсивный футбол чреват травмами. Как и жара... Бог его знает почему, но на Копе не устраивают перерывов на водопой, даже когда на термометре хорошо за тридцать. Как итог: в первых трех матчах Уругвай уже получил целый ряд проблем. В первом матче пришлось экстренно менять Рональда Араухо, схватившего тепловой удар. По той же причине позже заменили Оливеру. Оба уже в строю, но это еще не все. В третьем матче травмы получили Макси Араухо и Угарте. Хорошо, оба успели восстановиться к Бразилии.

Проблема третья — адский график. На Кубке Америки решили сделать замкнутый плей-офф. Группа С, в которой играл Уругвай, связана с группой D. Но пока команда Бьелсы справляется — выбили Бразилию, впереди соперник попроще — Колумбия.

Останутся ли силы на финал, даже если получится пройти дальше? Этот вопрос в стране сейчас как никогда актуален.

Кубок Америки. 1/2 финала
11 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Уругвай
Колумбия

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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