Великолепный Хамес, крутой Кастаньо и сумасшедший характер. Колумбия в эпической битве вдесятером прошла Уругвай

В ночь на понедельник в финале Кубка Америки сыграют Аргентина и Колумбия.

Если вы не видели ни одного матча Уругвая в отборочном турнире ЧМ-2026 и впервые посмотрели «Небесно-голубых» в четвертьфинале Кубка Америки, то встреча с бразильцами могла создать обманчивое впечатление. Например, о том, что уругвайцы все те же. Чуть посвежевшие и помолодевшие, но верные своим принципам. Крепкая оборона, бешеная самоотдача, а впереди — либо все решат звезды (как прежде Суарес с Кавани), либо стандартные положения и уникальные умения центральных защитников завершать их.

Команда Марсело Бьельсы — это не про задушить соперника (но иногда приходится даже в худших проявлениях вроде фола Нандеса на Родриго), а про переиграть. Попутно, конечно, задавив бешеным прессингом. В отборе на мировое первенство так было и против Бразилии, и против Аргентины, которые получили по два безответных мяча. Поэтому противостояние Уругвая и Колумбии — это точно не про лед и пламень. Скорее — про два огня, по итогам столкновения которых один должен был потухнуть.

И поначалу ярче пылало уругвайское пламя, олицетворением которого был Нуньес. Форвард «Ливерпуля» несколько раз выскакивал на ударные позиции, только ему всякий раз не хватало точности. Каких-то сантиметров. Но это были реальные угрозы, тогда как Колумбии, по сути, перекрыли кислород в атаке. Отчасти вынужденный (из-за дисквалификации Нандеса) переход Уругвая на схему с тремя центральными защитниками получался эффективным. Особенно в плане нейтрализации Хамеса.

Только в играх примерно равных соперников многое решают детали. В данном случае — травма пострадавшего в жестком стыке Бентанкура. Его сменил беглый динамовец Варела, а колумбийцам для гола хватило углового. Там Хамеса никто закрыть не мог, и уже шестая результативная передача капитана нашла голову взлетевшего над своим оппонентом Лермы. А если бы не реакция Рочета, счет оперативно мог удвоить Риос. Однако он не забил, а Муньос — защитник-бомбардир, у которого и в этой встрече был шанс на быстрый гол, — получил вторую желтую карточку и заставил колумбийцев весь второй тайм играть вдесятером.

Нестору Лоренсо вслед за Бьельсой пришлось вынужденно перестраиваться, ради выхода латераля Сантьяго Ариаса жертвуя его однофамильцем — атакующим универсалом Джоном. И это было только начало. На исходе часа игры уругвайцы затоптали на фланге не сумевшего продолжить игру Риоса. Ну а замену Хамеса, который вслед за очередным опасным угловым (промах Кордобы) получил предупреждение за попытку помешать арбитру, можно было расценивать и как страховку от возможного удаления, и как тактический ход.

Вторая версия ближе к истине, потому что в меньшинстве под прессом уругвайских атак краснодарец Кастаньо был явно полезнее. Тем более Бьельса старался усиливать давление. Это, впрочем, слишком мягкая формулировка — в атаку был брошены все резервы «Небесно-голубых». Один из самых творческих игроков этого уругвайского поколения Де Арраскаэта вместо защитника Оливеры. Наконец-то получивший на этом турнире нормальный игровой отрезок и бонус в виде капитанской повязки Суарес — вместо Варелы.

Уругвай периодически оставлял в обороне всего пару человек, но забить никак не мог. Нуньес бил в перекрытый вратарем угол, Суарес — в штангу. Не помогало ничего. Колумбия, которую на этом турнире — и справедливо — называют самой яркой и творческой сборной, стиснула зубы и терпела. Но и покусывала соперника, да и могла закончить вообще все, не дожидаясь финального свистка.

Отлично вошедший в игру Кастаньо создал убойный момент для Урибе. Тот умудрился промахнуться, а пару минут спустя — в еще более очевидной ситуации — попал в ногу падавшего Рочета, от которой мяч отлетел в перекладину. Зато в обороне у Колумбии все было почти идеально. И она в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Америки. Единственный титул пришелся на скандальный домашний турнир-2001, от участия в котором отказалась Аргентина. Теперь установившая национальный рекорд и не проигрывающая уже 28 матчей Колумбия сразится с ней за главный трофей Нового Света.

Кажется, даже ленивый не разместил на афише портреты двух «десяток» — Месси и Хамеса, который побил рекорд Лео по результативным передачам на одном турнире. И не вспомнил, что тренирующий Колумбию Лоренсо — аргентинец. Да еще и игравший в финале ЧМ-1990 в одной команде с Диего Марадоной. Нас ждет огненный и по-настоящему яркий финал. В котором действующие чемпионы мира совсем не выглядят очевидным фаворитом.

В финале встречаются (время московское):

15 июля. Аргентина — Колумбия (03.00)