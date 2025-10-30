«Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес

«Расинг» и «Фламенго» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес — 0:0.

Бразильская команда в начале второго тайма осталась в меньшинстве, так как нападающий Гонсало Плата получил красную карточку.

Экс-полузащитник «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль вышел на поле в стартовом составе «Фламенго» и был заменен на 61-й минуте.

Первая игра завершилась победой «Фламенго», поэтому бразильская команда вышла в финал. Второй финалист Кубка Либертадорес определится в матче «ЛДУ Кито» — «Палмейрас» (первая игра — 3:0).