Айртон в составе «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес

Сегодня, 01:09
Защитник «Фламенго» Айртон, арендованный у «Спартака», стал победителем Кубка Либертадорес.
В финале турнира «Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0. 25-летний бразилец вышел на поле на 20-й минуте. При этом за фол на Айртоне вторую желтую карточку получил Педро Энрике.
Айртон был арендован у «Спартака» в марте 2022 года. На его счету 38 матчей за «Фламенго», в которых он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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Основные источники исследования