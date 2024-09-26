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Сегодня, 01:45

Дирижабль «Сан-Паулу», запущенный перед матчем с «Ботафого» в Кубке Либертадорес, врезался в жилой дом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Акция бразильской команды «Сан-Паулу» перед ответным матчем 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Ботафого» едва не завершилась трагедией.

Клуб решил запустить над городом дирижабль с изображением эмблемы клуба. В результате дирижабль на скорости врезался в жилой дом в районе Осаску.

По данным издания G1, из-за столкновения объекта с домом пострадал один человек, отделавшийся незначительными травмами. Также пострадал пилот дирижабля, которого эвакуировали с места. Оба человека были доставлены в местную больницу.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес «Сан-Паулу» — «Ботафого» пройдет 26 сентября и начнется в 3.30 (мск). Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Футбол
ФК Ботафого
ФК Сан-Паулу

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