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Кубок Либертадорес

Сегодня, 07:01

Финал Кубка Либертадорес-2024 пройдет в Буэнос-Айресе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила, что финал Кубка Либертадорес-2024 пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе 30 ноября.

27 сентября определились полуфинальные пары: «Атлетико Минейро» — «Ривер Плейт» и «Ботафаго» — «Пеньяроль». Первые матчи состоятся 24 октября, а ответные — 31-го.

В прошлом году финал Кубка Либертадорес прошел на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В том матче «Флуминенсе» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс» (2:1 д.в.)).

Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Ботафого
ФК Пеньяроль
ФК Ривер Плейт

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