«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» и стал победителем Кубка Либертадорес

Сегодня, 00:59
«Фламенго» в финале Кубка Либертадорес обыграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0.
Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Габриэл Барбоса. На 43-й минуте «Атлетико» остался вдесятером после второй желтой карточки, которую получил Педро Энрике.
Защитник «Фламенго» Айртон, арендованный у «Спартака», вышел на замену на 20-й минуте вместо Фелипе Луиса. Именно на нем вторую желтую карточку получил Педро Энрике.
«Фламенго» в третий раз стал обладателем Кубка Либертадорес. Ранее бразильский клуб становился чемпионом в 1981 и 2019 годах.
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