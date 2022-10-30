«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» и стал победителем Кубка Либертадорес

«Фламенго» в финале Кубка Либертадорес обыграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Габриэл Барбоса. На 43-й минуте «Атлетико» остался вдесятером после второй желтой карточки, которую получил Педро Энрике.

Защитник «Фламенго» Айртон, арендованный у «Спартака», вышел на замену на 20-й минуте вместо Фелипе Луиса. Именно на нем вторую желтую карточку получил Педро Энрике.

«Фламенго» в третий раз стал обладателем Кубка Либертадорес. Ранее бразильский клуб становился чемпионом в 1981 и 2019 годах.