Экс-защитник «Локомотива» Пабло помог «Фламенго» выйти в финал Кубка Либертадорес

«Фламенго» выиграл у «Велеса» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Игра прошла в Бразилии.

За «Фламенго» всю встречу отыграл экс-защитник «Локомотива» Пабло. Бразилец выступал за московский клуб с января 2021 года, а весной этого года вернулся на родину.

В конце сегодняшнего матча Пабло отметился забитым голом, но после просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool do meng?o, porr@.



? dele, Pablo para o meng?o.



Flamengo 3x1 V?lez Sarsfield. pic.twitter.com/oQb1ZCduC8 — ??? (@fabyonly21) September 8, 2022

В первой встрече бразильская команда одержала крупную победу, поэтому вышла в финал турнира, где сыграет с «Атлетико Паранаэнсе».