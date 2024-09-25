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Сегодня, 06:33

«Коринтианс» разгромил «Форталезу» и вышел в полуфинал Южноамериканского кубка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Коринтианс» дома разгромил «Форталезу» в ответном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка — 3:0.

У хозяев отличились Анхель Ромеро, Игор Коронадо и Педро Энрике. Бывший форвард «Зенита» Юри Алберто и экс-нападающий «Барселоны» Мемфис Депай сделали по одной результативной передаче.

«Коринтианс» победил «Форталезу» по сумме двух матчей со счетом 5:0 и вышел в полуфинал Южноамериканского кубка, в котором встретится с победителем пары «Атлетико Паранаэнсе» — «Расинг» (первый матч — 1:0, ответная встреча пройдет 27 сентября.

Футбол
ФК Коринтианс

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