Кубок Либертадорес: где смотреть прямые трансляции матчей

Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России. Онлайн-платформа приобрела права на показ турнира до 2027 года. Трансляции начнутся 15 мая.

Победители Кубка Либертадорес 2024 года получат право сыграть против победителей Южноамериканского кубка 2024 года в рамках Рекопы Южной Америки 2025 года (это аналог континентального Суперкубка) . Они также автоматически получат право на участие в Межконтинентальном кубке FIFA 2024 года, Клубном чемпионате мира FIFA 2025 года и групповом этапе Кубка Либертадорес 2025 года .

«Флуминенсе» — действующие чемпионы Кубка Либертадорес .

Кубок Либертадорес 2024: новости, расписание и обзоры