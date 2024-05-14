Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Кубок Либертадорес

Сегодня, 13:30

Кубок Либертадорес: где смотреть прямые трансляции матчей

Okko Sport покажет матчи Кубка Либертадорес в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Кубка Либертадорес.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Кубок Либертадорес, который проводится КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки, в 2024 году стартовал в феврале. Турнир завершится 30 ноября 2024 года. В нем участвуют 47 команд из 10 ассоциаций. Финал пройдет в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России. Онлайн-платформа приобрела права на показ турнира до 2027 года. Трансляции начнутся 15 мая.

Победители Кубка Либертадорес 2024 года получат право сыграть против победителей Южноамериканского кубка 2024 года в рамках Рекопы Южной Америки 2025 года (это аналог континентального Суперкубка). Они также автоматически получат право на участие в Межконтинентальном кубке FIFA 2024 года, Клубном чемпионате мира FIFA 2025 года и групповом этапе Кубка Либертадорес 2025 года .

«Флуминенсе» — действующие чемпионы Кубка Либертадорес.

Кубок Либертадорес 2024: новости, расписание и обзоры

Футбол
0
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В Кубке Либертадорес не удаляют за удар кулаком в лицо