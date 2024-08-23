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Кубок Либертадорес

23 августа, 23:15

Кубок Либертадорес: где смотреть трансляции матчей турнира в этом сезоне

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Кубка Либертадорес.
Фото Global Look Press
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Кубок Либертадорес, который проводится КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки, в 2024 году стартовал в феврале и завершится 30 ноября 2024 года. В нем участвуют 47 команд из 10 ассоциаций.

С 14 августа стартовала стадия плей-офф — 1/8 финала. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на онлайн-платформе Okko Sport, который с мая 2024 года показывает Кубок Либертадорес в России. Компания приобрела права на показ турнира до 2027 года.

Финал пройдет в Буэнос-Айресе, Аргентина. Победители Кубка Либертадорес 2024 года получат право сыграть против победителей Южноамериканского кубка 2024 года в рамках Рекопы Южной Америки 2025 года (это аналог континентального Суперкубка).

Действующие чемпионы Кубка Либертадорес — «Флуминенсе».

Кубок Либертадорес 2024: новости, расписание и обзоры

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