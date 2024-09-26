«Ланус» обыграл «Медельин» и вышел в полуфинал Южноамериканского кубка

Аргентинский «Ланус» на выезде обыграл колумбийский «Медельин» в ответном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка (первый матч — 0:0).

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 39-й минуте защитник хозяев Даниэль Лондоно забил в свои ворота, на 61-й минуте форвард «Медельина» Мендер Гарсия сравнял счет.

«Ланус» выиграл в серии пенальти со счетом 6:5 и вышел в полуфинал Южноамериканского кубка, в котором встретится с победителем пары «Либертад» — «Крузейро» (первый матч — 0:2, ответная игра состоится 27 сентября).