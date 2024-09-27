Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Кубок Либертадорес

Сегодня, 03:23

Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В пятницу, 27 сентября был сыгран заключительный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес — «Пеньяроль» и «Фламенго» не выявили победителя (0:0). В следующую стадию пробилась уругвайская команда, так как в первой игре одержала победу (1:0).

Таким образом, стали известны все команды, вышедшие в полуфинал: «Атлетико Минейро», «Ривер Плейт», «Ботафого» и «Пеньяроль».

Первые матчи 1/2 финала состоятся 24 октября, а ответные — 31-го. «Атлетико Минейро» сыграет с «Ривер Плейтом», а «Ботафаго» будет противостоять «Пеньяроль».

Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Ботафого
ФК Пеньяроль
ФК Ривер Плейт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ЦСКА объявил о трансфере Пьянича
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Сегодня
Вчера
Неделя