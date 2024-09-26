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Сегодня, 05:57

«Ботафого» победил «Сан-Паулу» по пенальти и прошел в полуфинал Кубка Либертадорес

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ботафого» на выезде обыграл «Сан-Паулу» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (первый матч — 0:0).

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Форвард гостей Тьяго Альмада забил на 15-й минуте, на 87-й минуте нападающий хозяев Джонатан Кальери сравнял счет.

На 90+2-й минуте встречи защитник «Сан-Паулу» Рафинья получил красную карточку за неспортивное поведение.

В серии пенальти «Ботафого» одержал победу со счетом 5:4 и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, в котором сыграет против победителя пары «Фламенго» — «Пеньяроль» (первый матч — 0:1, ответная игра пройдет 27 сентября).

Футбол
ФК Ботафого
ФК Сан-Паулу

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