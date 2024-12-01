Жара в финале Кубка Либертадорес! Удаление на 2-й минуте, голевой пас 38-летнего Халка и исторический успех «Ботафого»

Бразильское противостояние.

Кубок Либертадорес. Финал

«Атлетику Минейру» — «Ботафого» — 1:3

Голы: Варгас, 47 — Луиз Энрике, 36. Алекс Теллес, 44, с пенальти. Жуниор Сантос, 90+7

30 ноября. «Монументаль», Буэнос-Айрес

С тех пор, как КОНМЕБОЛ устроил реформу Кубка Либертадорес, увеличив представительство ведущих стран, доминирование элиты стало тотальным. Причем если прежде мы говорили о Бразилии и Аргентине, то сейчас самая богатая и успешная лига Южной Америки словно соревнуется сама с собой. Скандальное аргентинское суперкласико «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» 2018 года — последний успех Аргентины. Пять последующих финалов — триумфы Бразилии, которой трофеи принесли выигравшие по два титула «Фламенго» с «Палмейрасом» и «Флуминенсе».

При этом три решающих матча получились полностью бразильскими. Нынешний — четвертый за шесть лет, и было что-то символичное в том, что свое доминирование Бразилия подтверждала в Буэнос-Айресе. Легендарный «Монументаль», где главный клубный трофей Южной Америки представил знаменитый теннисист Новак Джокович, в субботу окрасился в непривычные черно-белые цвета. Родные как для впервые дошедшего до такой стадии «Ботафого», так и для «Атлетику Минейру», который не добирался до финала целых одиннадцать лет — со времен исторического для клуба триумфа и лебединой песни вернувшегося на родину Роналдиньо.

Соперники из одной страны, идентичные цвета — выглядит немного банально, но уже на 1-й минуте стало понятно, что скучно не будет. Будет — горячо! Грегоре, от которого «Интер Майами» экстренно избавлялся, расчищая платежную ведомость, едва не снес голову Вере. Со стартового свистка прошла 31 секунда, а когда арбитр достал из кармашка красную карточку — 64. Самое быстрое удаление в истории континентальных финалов, которое, как оказалось, отнюдь не означало катастрофу для «Ботафого», который не может в последнее время перевести дух и в середине недели в очном споре выиграли у «Палмейраса» битву за лидерство.

К перерыву «Победоносные», для которых путь к триумфу начался с двух поражений в группе (таких чемпионов не было с прошлого века) вошли в историю финалов уже со знаком «плюс» — как первая команда, дважды забившая вдесятером. А двигателем процесса стал вернувшийся на родину из «Бетиса» Луиз Энрике. Чем-то выдающимся в Испании вингер не запомнился, зато на родине расцвел настолько, что всю осень Доривал Жуниор вызывал его в сборную.

Причем это были не формальные вызовы. Чаще появляясь на замену, Энрике принял участие во всех шести отборочных матчах ЧМ-2026, отметившись в них двумя голами, включая победный чилийцам, и результативной передачей. Словом, у этого финала был пусть и неожиданный, но совсем не случайный герой. В первом случае Энрике оказался в нужное время в нужном месте и после отскока забил в пустой угол. Во втором — доиграл эпизод до конца, заставив вратаря нарушить правила. Пенальти безупречно исполнил Алекс Теллес, еще недавно игравший за «Аль-Наср» с Криштиану Роналду.

Тренирующий сейчас «Атлетику» знаменитый в прошлом аргентинский защитник Габриэль Милито отреагировал на проваленный тайм тройной заменой в перерыве. Причем в бой были брошены ветераны — 32-летний Бернард, 35-летний чилиец Варгас и 38-летний защитник Мариано. Последний из этого трио — ровесник бывшей звезды «Зенита» Халка, что заставило вспомнить о прошлогоднем триумфе «Флуминенсе» со стариками Фабио и Фелипе Мело. И даже поверить в камбэк «Петушков», так как в начале второго тайма угловой Халка завершился ударом Варгаса под перекладину.

Только большего «Атлетику» не добился. Хотя мог. Например, в ситуации, когда вратарь остановил выстрел Халка, чей удар, как выяснилось в первом тайме, может отправить соперника в легкий нокдаун. А главный неудачник концовки — Варгас. Двукратный победитель Кубка Америки испортил как блестящий пас Мариано, который со своей половины поля отправил партнера один на один, так и шанс после столкновения двух защитников соперника. А в концовке точку поставил один из героев нынешнего бразильского сезона — долго лечившийся и вернувшийся на поле в начале ноября Жуниор Сантос. Это был десятый гол форварда в турнире!

И, пожалуй, итог закономерен. «Атлетику» подошел к главному матчу года с серией из десяти матчей без побед. Так стоит ли удивляться, что Халк и экс-краснодарец Хуниор Алонсо не выиграли и в этот раз? А «Ботафого» — лидер чемпионата Бразилии за два тура до финиша. Несколько лет назад точно так же дуплетом выстрелил «Фламенго», у руля которого был португалец Габриэл Жезус. Сейчас «Ботафого» к первому континентальному триумфу в год 130-летия клуба привел Артур Жорже. 52-летний специалист, сделавший себе имя в «Браге», но отправившийся за трофеями в Бразилию. Если вспомнить, что Абел Феррейра выиграл два кубка с «Палмейрасом», можно констатировать, что в Новом Свете правит португальская тренерская школа. И, само собой, Бразилия.