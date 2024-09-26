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Сегодня, 08:55

16-летний Портер стал самым молодым игроком старта в истории «Арсенала»

Алина Савинова
Джек Портер.
Фото Reuters
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Вратарь лондонского «Арсенала» Джек Портер установил новый клубный рекорд.

В среду, 25 сентября, голкипер с первых минут вышел на поле в матче 3-го раунда Кубка английской лиги против «Болтона» (5:1). Как сообщает Squawka, он стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на официальную игру в основном составе «канониров». В день дебютного матча его возраст составлял 16 лет 72 дня.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; и&nbsp;главный тренер команды Ханс Флик после победы над &laquo;Хетафе&raquo;. Флик в «Барселоне» идет на рекорд, Стерлинг уже забивает за «Арсенал», а Кьеза отдает голевые в «Ливерпуле»

В нынешнем сезоне Портер также успел сыграть за молодежный состав «Арсенала» U21, сборные Англии игроков до 17 и 18 лет.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)

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