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3 апреля, 19:38

17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании профессионального контракта с 17-летним полузащитником Амиром Ибрагимовым.

Срок соглашения не уточняется.

Ибрагимов — уроженец Дагестана, он переехал в Англию вместе с семьей, когда ему было 11 лет. Изначально футболист занимался в академии «Шеффилда», он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

В сезоне-2024/25 Ибрагимов принял участие в 25 матчах молодежной команды «МЮ», забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Также у Ибрагимова 2 матча и 1 гол за сборную Англии до 16 лет.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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