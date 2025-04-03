17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании профессионального контракта с 17-летним полузащитником Амиром Ибрагимовым.

Срок соглашения не уточняется.

Ибрагимов — уроженец Дагестана, он переехал в Англию вместе с семьей, когда ему было 11 лет. Изначально футболист занимался в академии «Шеффилда», он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

В сезоне-2024/25 Ибрагимов принял участие в 25 матчах молодежной команды «МЮ», забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Также у Ибрагимова 2 матча и 1 гол за сборную Англии до 16 лет.