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17-летний Нванери — о первых голах за «Арсенал»: «Сюрреалистические ощущения»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери поделился эмоциями от победы над «Болтоном» в Кубке английской лиги (5:1).

17-летний футболист впервые вышел в стартовом составе лондонской команды и оформил дубль в этой игре.

«Это прекрасное чувство, когда фанаты твоего любимого клуба, в котором ты вырос, скандируют твое имя. Сюрреалистические ощущения. Я хотел испытать это на протяжении почти 16 лет своей жизни. Теперь я хочу, чтобы это повторялось снова!» — приводит DailyAFC слова полузащитника.

Нванери присоединился к академии «Арсенала» в девятилетнем возрасте. В 14 лет он начал выступать за молодежную команду клуба, а уже через год он дебютировал за «канониров» в матче чемпионата Англии против «Брентфорда».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)

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