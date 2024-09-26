17-летний Нванери — о первых голах за «Арсенал»: «Сюрреалистические ощущения»

Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери поделился эмоциями от победы над «Болтоном» в Кубке английской лиги (5:1).

17-летний футболист впервые вышел в стартовом составе лондонской команды и оформил дубль в этой игре.

«Это прекрасное чувство, когда фанаты твоего любимого клуба, в котором ты вырос, скандируют твое имя. Сюрреалистические ощущения. Я хотел испытать это на протяжении почти 16 лет своей жизни. Теперь я хочу, чтобы это повторялось снова!» — приводит DailyAFC слова полузащитника.

Нванери присоединился к академии «Арсенала» в девятилетнем возрасте. В 14 лет он начал выступать за молодежную команду клуба, а уже через год он дебютировал за «канониров» в матче чемпионата Англии против «Брентфорда».