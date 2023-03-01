19-летний полузащитник «Бристоля» Скотт заинтересовал клубы АПЛ. Гвардиола назвал его «невероятным игроком»

Полузащитник «Бристоля» Алекс Скотт может летом перебраться в клуб АПЛ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, стоимость 19-летнего англичанина составит не менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

После матча «Бристоль» — «Манчестер Сити» (0:3) в 1/8 финала Кубка Англии главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола назвал Скотта «невероятным игроком».

В этом сезоне на счету хавбека 39 матчей, 1 гол и 5 результативных передач. Контракт Скотта с клубом действует до лета 2025 года.