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Сегодня, 11:12

20-летнего экс-игрока клуба АПЛ обвиняют в изнасиловании

Руслан Минаев
Логотип английской премьер-лиги
Фото Getty Images
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Бывшего футболиста одного из английских клубов обвиняют в изнасиловании, сообщает The Sun.

20-летний спортсмен задержан, его имя пока не разглашается по юридическим вопросам. Отмечается, что игрока арестовали в среду, 9 октября, в одном из отелей Лондона, но вскоре отпустили под залог.

Днем ранее он познакомился в баре со сверстницей, после чего они отправились в гостиницу. На следующий день девушка заявила о сексуальном насилии.

Футболист отрицает обвинения. У него уже взяли мазок ДНК и отпечатки пальцев.

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