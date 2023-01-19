20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» согласен на переход в «Боруссию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга согласен на переход в «Боруссию» из Дортмунда. Немецкий клуб готов взять 20-летнего шведа в аренду до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако «МЮ» пока не принял решение о перспективах нападающего в нынешнем сезоне.

Эланга выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В марте 2022 года Эланга дебютировал в составе национальной команды Швеции.