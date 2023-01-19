20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» согласен на переход в «Боруссию»

Сегодня, 16:17
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга согласен на переход в «Боруссию» из Дортмунда. Немецкий клуб готов взять 20-летнего шведа в аренду до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Однако «МЮ» пока не принял решение о перспективах нападающего в нынешнем сезоне.
Эланга выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.
В марте 2022 года Эланга дебютировал в составе национальной команды Швеции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования