31 очко «Ливерпуля» после 12 туров — это шестой результат в истории АПЛ

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче 12 тура АПЛ — 3:2.

Команда Арне Слота набрала 31 очко, одержав 10 побед в первых 12 матчах сезона чемпионата Англии.

В истории АПЛ только пять команд набирали больше очков после 12 матчей — «Челси» (32 очка) в сезоне-2014/15, «Манчестер Сити» (32) в сезоне-2018/19, «Ливерпуль» (34) в сезоне-2019/20, «Манчестер Сити» (34) в сезоне-2011/12 и «Манчестер Сити» (34) в сезоне-2017/18. Все вышеперечисленные сборные завершали сезон на первом месте.

В истории АПЛ 31 очко после 12 туров набирали также «МЮ» (1993/94), «Арсенал» (2022/23), «Ньюкасл» (1995/96), «Челси» (2005/06) и «МЮ» (2006/07).