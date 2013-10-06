Мануэль Пеллегрини: "Было непросто решиться доверить место в воротах Харту"

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини остался доволен игрой голкипера команды Джо Харта в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:1). Он признался, что ему было нелегко доверить место в основном составе Харту, который совершил ошибки в предыдущем матче Лиги чемпионов с "Баварией" (1:3). Многие предполагали, что место в воротах займет Костел Пантилимон.

– Это было непростое решение, но я думаю, что Харт нуждается в доверии с моей стороны, со стороны партнеров по команде, болельщиков, – цитирует ESPN Пеллегрини. – Конечно, он знал, что выглядел не очень хорошо в матче с "Баварией", ощущал свою вину, но важнее то, что он думал над этим, над тем, насколько силен его характер. Виновен ли он в голе "Эвертона"? Ответственность в пропущенном мяче всегда на всей команде.