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6 октября 2013, 13:19

Мануэль Пеллегрини: "Было непросто решиться доверить место в воротах Харту"

Сергей Максименков
Корреспондент
Главный тренер &amp;quot;Манчестер Сити&amp;quot; Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ. Фото AFP
Фото AFP
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Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини остался доволен игрой голкипера команды Джо Харта в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:1). Он признался, что ему было нелегко доверить место в основном составе Харту, который совершил ошибки в предыдущем матче Лиги чемпионов с "Баварией" (1:3). Многие предполагали, что место в воротах займет Костел Пантилимон.

– Это было непростое решение, но я думаю, что Харт нуждается в доверии с моей стороны, со стороны партнеров по команде, болельщиков, – цитирует ESPN Пеллегрини. – Конечно, он знал, что выглядел не очень хорошо в матче с "Баварией", ощущал свою вину, но важнее то, что он думал над этим, над тем, насколько силен его характер. Виновен ли он в голе "Эвертона"? Ответственность в пропущенном мяче всегда на всей команде.

Джо Харт
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
Мануэль Пеллегрини
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