"Сандерленд" может подписать Андухара, Скокко и Вергини

"Сандерленд" в ближайшее время может усилиться тремя южноамериканскими футболистами. Как сообщает ВВС, в сферу интересов "черных котов" попал защитник "Эстудиантеса" Сантьяго Вергини, аргентинский вратарь "Катании" Мариано Андухар, а также форвард "Интернасионала" Игнасио Скокко.

– Могу сказать, что мы близки к соглашению с Вергини, – отметил наставник "Сандерленда" Густаво Пойет. – Я говорил с ним, и сделка идет к завершению. Мы с ним знакомы много лет. Также мне нравится стиль игры южноамериканских вратарей. Признаюсь, Андухар мне очень симпатичен.