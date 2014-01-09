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9 января 2014, 18:28

"Сандерленд" может подписать Андухара, Скокко и Вергини

Сергей Максименков
Корреспондент
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"Сандерленд" в ближайшее время может усилиться тремя южноамериканскими футболистами. Как сообщает ВВС, в сферу интересов "черных котов" попал защитник "Эстудиантеса" Сантьяго Вергини, аргентинский вратарь "Катании" Мариано Андухар, а также форвард "Интернасионала" Игнасио Скокко.

– Могу сказать, что мы близки к соглашению с Вергини, – отметил наставник "Сандерленда" Густаво Пойет. – Я говорил с ним, и сделка идет к завершению. Мы с ним знакомы много лет. Также мне нравится стиль игры южноамериканских вратарей. Признаюсь, Андухар мне очень симпатичен.

ФК Сандерленд
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