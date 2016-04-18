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18 апреля 2016, 17:49

Эмманюэль Адебайор: "Я забыл тех, кто меня ненавидит"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Нападающий "Кристал Пэлас" Эмманюэль Адебайор отметил, что не обращает внимания на свист в свой адрес со стороны болельщиков "Арсенала". Фанаты "канониров" недовольным гулом встретили тоголезца в последнем матче чемпионата Англии между командами, который завершился вничью – 1:1.

- Я не впервые играл против "Арсенала" на "Эмирейтс", – цитирует Sky Sports Адебайора. – Меня освистывали, даже когда я выходил на разминку. Но это у меня вызывает смех. Хотя не могу сказать, что привык к этому. И все же я был всем доволен в той игре: погода хорошая, футбол тоже, дом мой недалеко. Я забыл всех, кто меня ненавидит. Болельщики "Арсенала" меня освистывают. На некоторые вещи я оглядываюсь сейчас, что-то сделал не так, где-то ошибся, но ничего нельзя изменить. Мы все совершаем ошибки в жизни, но нужно двигаться вперед.

Эмманюэль Адебайор
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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