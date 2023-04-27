КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:13

Рамсдейл: «Арсенал» не собирается сдаваться. В АПЛ чего только не было»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о чемпионской гонке в АПЛ. В матче 33-го тура чемпионата Англии его команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

«Мы расстроены, но не собираемся сдаваться за пять игр до конца чемпионата. Если в футболе и может произойти нечто особенное, то это произойдет в этой лиге. Ничего может и не случиться, но в АПЛ происходили и более необычные вещи. Вы видите, как плотно идут команды вверху и внизу таблицы, так что мы собираемся приложить усилия в каждом матче. Нам нужно выиграть пять раз в пяти встречах. И тогда мы посмотрим, чем все закончится. Мы не можем жалеть себя», — приводит слова Рамсдейла Goal.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 75 очков за 33 матча. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 73 очка, сыграв на 2 матча меньше.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России
Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Как пройдет «Диктант Победы» в 2023 году: дата и место, вопросы и ответы
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг — о «Тоттенхэме»: «Тяжелое поражение их взбесило. Это может быть стимулом»

Лебеф — Лэмпарду: «Скорее уходи из «Челси»! Ты ничего не сможешь сделать»