Рэмсдейл — о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну»

Голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл вспомнил, как эксперты называли его «мусором» при переходе в лондонский клуб.

«Футбол — единственный известный мне способ расслабиться. Я псих. Можете спросить у моей жены. И вот я смотрю Sky Sports News. Знаете, шоу, где бывшие футболисты и эксперты сидят, качают головами. И вот перед ними фотография парня. Это мое лицо, и эксперты не в восторге: „Плохое подписание. Он недостаточно хорош для ‚Арсенала‘, ‚Слишком дорого. Мне не нравится‘, ‚Он дважды вылетал [с ‚Борнмутом‘ и ‚Шеффилдом"]? 24 миллиона фунтов? Ну и придурок».

Ну ладно, последнее — шутка. Но таким был общий тон разговора. Они явно не были моими самыми большими поклонниками. Это интересный опыт — наблюдать за легендами, которых ты боготворил, говорящими на всю страну, что ты мусор. Это действительно повлияло на меня. Это вернуло меня с небес на землю за считанные часы», — приводит слова Рэмсдейла The Players' Tribune.

25-летний вратрарь перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 миллиона фунтов. За это время он сыграл за клуб 78 матчей, в которых пропустил 87 голов. Также он провел 28 «сухих» матчей.

Контракт Рэмсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.