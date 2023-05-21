Адамс считает, что «Арсеналу» не хватило ресурсов для победы в АПЛ

Сегодня, 14:08
Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тони Адамс рассказал, почему лондонский клуб не смог стать чемпионом Англии в этом сезоне.
«Арсенал» просто остался без ресурсов. Некоторые футболисты потеряли форму, а заменить их оказалось некем. А «Манчестер Сити» просто невероятен. Когда есть ресурсы, есть и титулы", — цитирует слова Адамса BBC Sport.
Вчера, 20 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ, благодаря чему «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.