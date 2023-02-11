Адебайор допустил, что может возобновить карьеру

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор допустил, что может возобновить карьеру.

— Вы можете представить, что вы возобновите карьеру?

— Конечно, почему нет? — сказал 38-летний тоголезец. — Мы рождены играть в футбол. Все, что мы делаем — играем в футбол. Я испытываю страсть к игре. Мне исполнится 39 через неделю. Если у меня будет возможность играть, я буду играть. Мы до сих пор любим игру! Для меня, футбол не заключается в деньгах, я уже достаточно заработал. Желание играть в футбол заключается соревновательном мышлении.

Последним клубом Адебайора была команда «Семасси», выступающая в чемпионате Того.