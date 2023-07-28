Адриан Муту раскрыл, каким был Абрамович в год покупки «Челси»

Сегодня, 13:30
Экс-игрок «Челси» Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем владельце аристократов Романе Абрамовиче.
— Абрамович — невероятно амбициозный человек, который радовался каждой победе. Тогда он был лишь в начале своего футбольного пути. В итоге проделал невероятную работу и превратил «Челси» в топ-клуб. У меня очень хорошие отношения и с Абрамовичем, и с его сыном Николаем.
— Как отреагировали, когда Абрамович оставил клуб?
— Не знаю истинных причин его ухода. А рассуждать о политике не хочу. Единственное, что могу сказать — с «Челси» Абрамович выиграл все! Это главное.
— Вслед за Абрамовичем ушла и Марина Грановская, его правая рука...
— Я с Грановской не знаком. Когда играл в «Челси», ни разу ее не видел.
— Флоран Малуда сказал в интервью, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Разделяете мысль?
— Я бы сформулировал по-другому. Он сделал «Челси» значительно лучше!
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.