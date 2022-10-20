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Сегодня, 21:22

Агбонлахор считает, что заслуги Роналду не оправдывают его поведение в матче против «Тоттенхэма»

Алина Савинова

Английский нападающий Габриэль Агбонлахор поделился мнением о поведении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Если Роналду не принимает участие в матче, значит, в команде много других хороших игроков. Эланга и Рэшфорд также могут быть привлечены к играм.

Я видел много матчей «ПСЖ», и Месси меняли в каждой игре. У него нет ремня безопасности. Он уходит, пожимает руку своему менеджеру, а затем садится на скамейку запасных. То, что ты такой выдающийся игрок, еще не означает, что можно думать: «Меня нельзя сбить с толку, я Роналду», — цитирует Talksport английского форварда.

37-летний футболист демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Позже стало известно, что главный тренер команды Эрик тен Хаг собирался выпустить португальца на поле, но Роналду сам отказался.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Португальский футболист не включен в заявку на матч.

Источник: https://talksport.com/football/1223852/cristiano-ronaldo-manchester-united-lionel-messi-gabby-agbonlahor/
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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