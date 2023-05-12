Агент Бэйла сообщил, что форвард не собирается возобновлять карьеру

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт сообщил, что футболист не собирается возвращаться в профессиональный футбол. Летом 2022 года форвард покинул «Реал».

«У Гарета было много предложений, но несерьезных. Сейчас он наслаждается жизнью и имеет право делать это. Он — лучший британский футболист за все времена. Но он больше не хочет играть в футбол. У него другая жизнь, он наслаждается ею с семьей», — цитирует Барнетта Sky Sports.