Агент Фирмино подтвердил уход игрока из «Ливерпуля»

Роджер Виттманн, агент нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, подтвердил уход игрока из английского клуба.

«Наш план на ближайшие пару недель — это план Роберто — состоит в том, чтобы снова показать тренеру и «Ливерпулю» лучшую версию себя, чтобы попрощаться. Это то, что он хочет сделать. Он понятия не имеет, что это значит для него в ближайшем будущем. Он говорил нам на протяжении всего этапа, когда мы вели переговоры: «Я не хочу ни с кем разговаривать, в этом нет необходимости». Он сказал, что это решение принято совместно с клубом», — сказал Виттманн Football Insider.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019)

В текущем сезоне 31-летний бразилец сыграл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал четыре результативные передачи.