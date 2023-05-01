КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:30

Агент Головина рассказал о серьезном интересе «Ньюкасла» к игроку

Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Футбольный агент Александр Клюев рассказал об интересе со стороны «Ньюкасла» к своему клиенту, полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«От «Ньюкасла» был серьезный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учетом прихода серьезных инвесторов — это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звездной болезни, но есть желание играть на максимуме», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 25 миллионов евро. Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088259-agent-golovina-interes-nyukasla-byl-seryoznym-my-ponimali-interesnaya-perspektiva.html
Александр Головин
ФК Монако
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда французского плавания разбилась во время телешоу. Трагедия в воздухе
Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой «истинным лицом» Киева
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Голливудские сценаристы проведут крупнейшую за 15 лет забастовку
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лэмпард — об «Арсенале»: «Это фантастическая команда. Осталось достаточно игр, чтобы элемент риска присутствовал в таблице»