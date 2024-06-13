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Сегодня, 16:28

Агент Холанда: «Доходы Эрлинга за всю карьеру превысят миллиард евро»

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Рафаэла Пимента, агент нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, считает, что его клиент заработает более одного миллиарда евро за карьеру.

«Он представляет собой огромную ценность в глазах спонсоров и клубов, а также с точки зрения продаж футболок и освещения в СМИ. Все вместе взятое — продажа билетов, телевизионные права, все доходы, которые Холанд заработает за карьеру — превысят миллиард евро, я убеждена», — приводит слова Пименты Flashscore.

В минувшем сезоне Холанд провел 45 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 180 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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