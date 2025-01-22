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Агент Хусанова: «Надеемся, что за несколько лет Гвардиола сделает из Абдукодира лучшего защитника Европы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, в интервью «СЭ» рассказал о первом разговоре его клиента с Хосепом Гвардиолой.

— Некоторые эксперты считают, что в «Сити» у Абдукодира могут возникнуть проблемы с первым пасом, с началом атак.

— Ну мы же идем к одному из лучших, если не к лучшему, тренеру в мире! Гвардиола может научить Абдукодира многому, исправить его недостатки и сделать его еще сильнее. То есть мы же пошли не по простому варианту, в средний клуб, где он точно будет играть, а туда, где есть серьезные цели и где он обязательно будет расти, прогрессировать. Поэтому в итоге и выбрали «Манчестер Сити». Надеемся, что Пеп сделает из Абдукодира лучшего защитника Европы через несколько лет.

— А что Гвардиола сказал Хусанову при их первом разговоре?

— Я присутствовал при этой беседе. Пеп сказал Абдукодиру: «Я хочу, чтобы ты как можно быстрее выучил английский, чтобы мы могли больше общаться».

— А с английским у него пока не очень?

— Абдукодир же играл во Франции. Сейчас он активно учит английский. Пеп ему так и сказал: «Занимайся каждый день не менее часа, пожалуйста». Хусанов в целом все понимает в тренировочном процессе, но для Гвардиолы очень важны нюансы, детали. Соответственно, им надо более тесно общаться. Так что Абдукодиру необходимо подтянуть свой английский.

Абдукодир Хусанов. «Гвардиола сказал Абдукодиру: «Учи английский!» Как узбекский талант Хусанов попал в «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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