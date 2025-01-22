Агент Хусанова: «Он входит в топ-5 центральных защитников Европы в возрасте до 23 лет»

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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, в интервью «СЭ» объяснил, почему его клиент оказался в команде Хосепа Гвардиолы.
— Чем Хусанов прежде всего привлек внимание Хосепа Гвардиолы?
— Наверное, этот вопрос лучше задать Пепу, а не мне. Он со мной такими соображениями не делился. (Улыбается.) Но в моем понимании «Сити» привлекло то, что Абдукодир — игрок молодой, физически сильный, в единоборствах цепкий. Никому не уступает. Такой защитник нужен был Пепу. По всем показателям Хусанов входил в топ-5 лучших центральных защитников до 23 лет в Европе. Я вам даже больше скажу. У всех клубов, которые на нас выходили, Абдукодир стоял на первом месте в списке. Не второй, не третий, а именно первый!
— И у «Сити»?
— Да, и у «Сити» он шел первым в шорт-листе. «Ньюкасл» вообще говорил: «Нам только он нужен и больше никто»!
— Аббос Файзуллаев из ЦСКА не так давно сказал, что Хусанов развивает скорость 35 километров в час. Ракета?
— Даже не 35, а 37 километров в час. В чемпионате Франции, матч сейчас не вспомню, он убегал от одного нападающего, японца, именно на такой скорости. Очень быстрый. В единоборствах очень сильный, никому не уступает. Можете посмотреть его статистику выступлений в лиге 1 в первом круге. Все сразу станет понятно.
— А не слишком ли быстро развивается карьера Хусанова? Ведь еще в 2023 году он играл в чемпионате Белоруссии за «Энергетик-БГУ».
— Значит, люди, которые были вокруг него, и он сам сделали правильные шаги в плане развития карьеры. Значит, мы не ошиблись.