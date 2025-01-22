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Сегодня, 10:00

Агент новичка «Сити» Хусанова: «На нас выходило 12 команд АПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, рассказал, кто еще делал предложение его клиенту.

— Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры?

— В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.

— Другие варианты были?

— На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова.

— Половина?

— В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.

— Главный конкурент «Сити»?

— «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фейр-плей и других определенных факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Все затягивалось. А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась.

Абдукодир Хусанов. «Гвардиола сказал Абдукодиру: «Учи английский!» Как узбекский талант Хусанов попал в «Манчестер Сити»

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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