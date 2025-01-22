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Сегодня, 10:30

Агент Хусанова: «Сити» отдаст Абдукодира в аренду? А зачем тогда заплатил 50 миллионов?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Абдукодир Хусанов.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, в интервью «СЭ» заявил, что его клиент поборется за место в основе «горожан».

— А вы держите в голове вариант, при котором «Сити» отдаст Абдукодира в аренду ввиду очень серьезной конкуренции?

— Да, конкуренцию никто не отменял. Но, как я понимаю, Пеп решил перестроить команду. И сейчас «Сити» скупает всех лучших молодых центральных защитников. Абдукодир никогда не боялся борьбы за место в составе, он всегда шел туда, где больно, где трудно. И я не думаю, что «Сити» заплатил за него 50 миллионов, чтобы отдать в аренду. Гвардиола хочет видеть его в составе прямо сейчас. В противном случае «Сити» мог его купить и до лета держать в аренде. А раз англичане настаивали на переходе зимой, значит, Гвардиола на него действительно рассчитывает.

— Просто, например, известный агент Дмитрий Селюк считает, что сумма трансфера составляет не 40-50 миллионов, а максимум 20.

— 40 миллионов. Плюс 10 миллионов бонусами. Думаю, это уже всем известно, везде объявили. В сумме получается 50.

— Павел Родненок, который тренировал Хусанова в «Энергетике-БГУ» уверен: узбекский футболист сожрет всех конкурентов в «Сити». Ментально настолько сильный?

— Тренер «Ланса» Фрэнк Эс, когда увидел 19-летнего футболиста, сказал, что он играет во взрослый футбол. Для Хусанова действительно нет никаких преград, он готов играть против звезд. Это футболист, который получает кайф именно от игры в защите. Не знаю, следили ли вы за матчами «Ланса», но болельщики получали удовольствие от его единоборств. Обычно все приходят в восторг от голов, а тут ему с трибун аплодировали за ведение борьбы в защите! Каждое его удачное действие в защите сопровождалось бурными аплодисментами.

Абдукодир Хусанов. «Гвардиола сказал Абдукодиру: «Учи английский!» Как узбекский талант Хусанов попал в «Манчестер Сити»

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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